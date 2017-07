„Manchmal passieren komische Dinge“ Sie verwandeln Plastikflaschen in Stoff und erfinden sehr leichte Fahrradschlösser: Textildesigner lassen sich in Schloss Pillnitz auf die Werkbank schauen.

Wollreste wertet Lara Wernert zu reizvollen Textilien auf. © Kamil Sobolewski

Der Austernpilz veredelt Salat und Gulasch, aber er kann noch mehr. Anna Schröder hat mit dem Myzel des Pilzes experimentiert, jenem feinem Geflecht, das unsichtbar im Boden wächst. Sie brachte die Zellen auf Stoff auf, und siehe: Die Textilien bleichten aus und versteiften, sie wurden feuerfest und widerständig gegenüber Wasser. „Manchmal passierten komische Dinge“, sagt Anna Schröder über die Testreihe, mit der sie ihre Masterarbeit im Fach Textildesign an der Hallenser Kunsthochschule Burg Giebichenstein bestritt. Irgendwann könnten solche biologisch manipulierten Stoffe zum Beispiel zu Vorhängen vernäht werden. Der Austernpilz übersteht sogar die Handwäsche.

Schön ist das schon, wenn Forscher nach einer Zeit des Ausprobierens einmal brauchbare Ergebnisse hinbekommen. Die Hoffnung spiegelt sich wider im Titel der neuen Ausstellung, die vor wenigen Tagen in Schloss Pillnitz eröffnet wurde: „Textildesign – Vom Experiment zur Serie“. Allerdings ist Verwertbarkeit keine Pflicht, jedenfalls nicht für Studenten. Die Arbeiten der Nachwuchs-Textildesigner aus Halle machen den Großteil der Schau des Dresdner Kunstgewerbemuseums aus. Im Wasserpalais gruppieren sich die Entwürfe zu Themenkreisen wie Farbe, Material und Nachhaltigkeit. Leider sind die sechs langgestreckten Fliesentische sehr niedrig, die recht akademischen Begleittexte lassen in ihrer Kürze manche Frage offen. Auch anfassen ist nicht erlaubt – obwohl manches Gewebe geradezu danach verlangt.

Zum Beispiel Entwürfe aus Schafwolle mit den ausgeprägten Noppen und Rillen. Oder Stoffe, die scheinbar Schuppen von Fischen oder Reptilien nachahmen. Oder jenes Seidentuch, das eine Hallenser Studentin in Aleppo mit dortigen Handwerkern gefärbt und genäht hat.

Überhaupt lassen sich Textildesigner offenbar gern von Traditionen anregen und von der Natur. Wird es künftig möglich sein, Stoffe maschinell mit Naturfarben zu bedrucken? Eine Studentin hat mit Gelbwurz und Jasminblüte experimentiert. Bioqualität ist nicht ihr erstes Ziel. „Es geht um die Ästhetik“, sagt Burg-Professorin Bettina Göttke-Krogmann und lobt den weichen, harmonischen Farbverlauf. In der Praxis dürfte das Verfahren vor allem für den Luxusbereich interessant sein.

Gleiches gilt derzeit noch für Kleidung aus dem Drucker. Die Ausstellung zeigt ein quietschpinkes Netzkleid, geschaffen vom finnischen 3-D-Pionier Janne Kyttanen. Es kostet einen mittleren vierstelligen Betrag. Das Kleid steht in der Abteilung zu Smarten Textilien, wobei smart eben nicht zwingend elektronisch bedeutet. Das zeigt auch eine Leipziger Firma, die ab Herbst Fahrradschlösser aus Hightech-Stoff verkaufen will. Die sollen feuer- und schnittfest sein, weder am Rad kratzen noch klappern, und das Beste: Sie wiegen nicht mal ein halbes Kilo pro Meter.

Einen Schritt weiter ist man schon bei BMW, wo Absolventen der Hallenser Kunsthochschule arbeiten. Der Autobauer fertigt Sitzbezüge aus Polyester, ein Drittel davon kommt aus wiederaufbereitetem PET von Plastikflaschen. Ein kleiner Beitrag für eine bessere Ökobilanz: Pro Auto kann das Material von umgerechnet 53 Altflaschen verbraucht werden.

Ausstellung „Textildesign – Vom Experiment zur Serie“: bis 5. November im Wasserpalais von Schloss Pillnitz, geöffnet Di – So von 10 bis 18 Uhr

zur Startseite