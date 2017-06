Manchmal geht das Sächsisch mit ihm durch Martin Brambach ist seit 2016 „Tatort“-Kommissar in seiner Heimatstadt Dresden. Er ist ein Gewinn – am Sonntag wieder.

„Die Ironie in unserem Tatort ist gewollt. Dennoch soll es ein Krimi bleiben“, sagt Martin Brambach, der Ermittlerchef Schnabel spielt. Zwei weitere Dresden-Fälle entstehen 2017. © MDR/Gordon Muehle

Was für eine Würstchen-Rolle wieder für Martin Brambach! Er spielt im Dresdner „Tatort“ den Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel. Der ist ein Vertreter der alten Schule, in der Männer den Frauen Komplimente machen und Frauen den Männern Kaffee. Doch die Zeiten ändern sich, und Schnabel versucht – oft überfordert – mitzuhalten. Das zeigt sich wieder an diesem Sonntag im dritten MDR-„Tatort“ aus Dresden. Der behandelt Verbrechen im Netz. Dabei werden auch die Ermittler online zum Gespött: „Kann nicht mal jemand das verdammte Internet wieder abschalten?“, stöhnt Schnabel. „Mir ham doch vorher och gelebt, oder nich?“ Brambach, 1967 im dörflichen Dresden-Altcoschütz geboren, gelingt in solchen Szenen die Charakterisierung einer Figur, die ein Gewinn für das Format ist. Man kann über sie lachen, lacht sie aber nicht aus. Es ist Sächsisch dabei, aber nicht so, um die Sachsen vorzuführen. Es gibt unter den Ermittlerchefs nur die Staatsanwältin Klemm in Münster, die ähnlich stark profiliert ist.

Brambach ist seit 1985 Schauspieler und mittlerweile in über 100 Film- und Fernsehrollen zu sehen. Anfangs war viel Klamauk dabei und viel bei den Privaten – Partien in „Kommissar Rex“, „Cobra elf“, „Sexstreik“... Doch der in Recklinghausen lebende Mime ist fleißig. Er dreht bis zu zehn Kino- und TV-Filme oder -Serien im Jahr und kann vor allem ambivalenten Antihelden – wie einem selbstherrlichen Richter in der Serie „Unter Verdacht“ – Gewicht geben. Preise künden davon.

Brambach zieht eine eigene Karrierebilanz: „Von all den Filmen, die ich gemacht habe, finde ich meine Leistung nur in einem oder vielleicht zweien richtig gelungen.“ Auch beim Dresdner „Tatort“ sehe er Potenzial. „Wir sind noch auf der Suche.“

Er zumindest ist ziemlich weit. „Als Kind habe ich stark gesächselt“, sagt er, der bis zum sechsten Lebensjahr in Dresden gelebt hat. Dann zog die Mutter nach Ost-Berlin, „wo ich anfangs sehr gehänselt wurde“. Doch trotz des zugelegten Hochdeutsch-Berlinerischen geht manchmal der alte Dialekt mit ihm durch. Und auch der Moderne verschließt sich sein Schnabel im „Tatort“ nicht: Die Krimi-Kollegen „erwischen“ ihn beim Online-Dating im Büro.

