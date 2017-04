Mama, muss ich sterben? Ein kleines Mädchen ist sehr krank. Doch keiner glaubt es. Nur die Mutter. Ein bewegendes TV-Drama mit Rosalie Thomass.

Gibt es noch eine Chance auf Heilung für das Kind? Hanni (Rosalie Thomass, r.) und ihre Tochter Magdalena (Romy Butz) suchen Rat bei der Hausärztin (Agathe Taffertshofer). © ZDF

Magdalena ist neun Jahre alt. Sie hat ständig Kopfweh, sieht schlecht und isst kaum. Für ihr Alter ist sie viel zu klein, fühlt sich „wie eine Ameise unter Elefanten“. Ihren älteren Brüdern geht sie auf die Nerven. Einer sagt: „Ich wäre froh, wenn sie weg wäre.“ Und Oma meint, dass Magdalena bald so dünn sein wird wie der Suppenkasper. Alle denken, das Nesthäkchen simuliert, will bloß im Mittelpunkt stehen. Nur Mutter Hanni glaubt ihrem Kind, rennt von Arzt zu Arzt und wird vertröstet: Alles halb so schlimm, wird schon werden.

Das berührende TV-Drama „Eine unerhörte Frau“ entstand nach einer wahren Begebenheit. Regisseur Hans Steinbichler („Winterreise“) erzählt in emotionalen Bildern und traumatischen Rückblenden vom aufreibenden Kampf der Mutter um die Gesundheit ihrer Tochter. Hanni lebt mit ihrem Mann Sepp, den Kindern und der keifenden Schwiegermutter auf einem bayerischen Bauernhof. Die Arbeit ist hart, man geht in die Kirche, vertraut auf Gott und die Schutzengel.

„Mama, muss ich sterben?“, fragt Magdalena. Die Diagnosen der Ärzte waren falsch. Das Mädchen hat einen jahrelang unerkannten Hirntumor, Heilung scheint kaum noch möglich. Doch Hanni gibt nicht auf, sie setzt ihre Ehe aufs Spiel, vernachlässigt den Hof, wälzt Fachliteratur, nimmt Kredite auf, reist zu einem Spezialisten nach New York und überredet ihn zu einer OP in Deutschland. Eine herzergreifende Szene. Fast zu schön, um wahr zu sein, ist aber so gewesen, wie der Abspann versichert.

Rosalie Thomass, 29, eine der besten deutschen Schauspielerinnen, ist die ideale Mutter-Besetzung. Sie ist durch nichts von ihrem Vorhaben abzubringen, die Tochter zu retten. Wichtig war der Darstellerin das „emotionale Begreifen der Rolle“. Für sie besteht der Reiz darin, in der Figur die eigene Persönlichkeit zu erkunden, sie will sich nicht „hinter einer Rolle verstecken“. Großartig das Zusammenspiel mit der begabten Romy Butz als sehnsüchtigem Mädchen, das gern so groß und gesund wie die Schulfreundinnen wäre.

„Eine unerhörte Frau“, Freitag 20.15 Uhr, Arte

