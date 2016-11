Maler Richter: verlogene „Willkommenskultur“

Deutschlands bedeutendster Künstler Gerhard Richter (84) hat das Vorgehen von Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck in der Flüchtlingskrise kritisiert. Die „Parole von der Willkommenskultur“ sei „so verlogen“, sagte Richter in einem Interview. „Das ist unnatürlich.“ Er habe nie was gegen Ausländer gehabt, „aber wenn mir gesagt wird, du musst jetzt alle willkommen heißen, dann ist das gelogen“. Er lade nur Menschen zum Essen, die er kenne, egal, welche Nationalität sie hätten. Zu sagen „Wir schaffen das“, seien „keine Wörter“. (dpa)

