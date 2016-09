Mal mundartig, mal wortlos witzig Trotz Sarrasani-Insolvenz: Der SZ-Kulturmontag bringt wieder Musik, Kabarett und Pantomime ins Dresdner Zirkus-Zelt.

Gunter Böhnke © PR/Tom Schulze

Fast hätte Gunter Böhnke als Fußballer Karriere gemacht, Kandidat für die DDR-Auswahl war er schon. Geworden ist er dann Kabarettist, nachdem er sich als Übersetzer, Chemiehilfsarbeiter, Statist und Redakteur über Wasser gehalten hatte. Gunter Böhnke, geboren in Dresden, weiß, wovon er spricht, wenn er erklärt „Mir Saggsn gehen nich under“ – Lebenshilfe, die beim SZ-Kulturmontag geboten wird.

Dass die traditionelle Veranstaltung im Dresdner Sarrasani-Zelt ab Ende November wieder stattfindet, ist eine Bestätigung des Böhnke-Spruchs, denn es gab Zeiten, da hätte der SZ-Kulturmontag fast ohne Veranstaltungsort dagestanden. Der Herr des Zeltes, André Sarrasani, musste Insolvenz anmelden. Darüber haben hiesige Zeitungen zur Genüge berichtet und mancher hat wohl den geplanten Besuchstermin schon aus dem Kalender gestrichen. Der SZ-Kulturmontag, in diesem Jahr gibt es die achte Saison, zog bei der vergangenen Auflage insgesamt 8 500 Zuschauer an. Wobei es sich nicht nur bis Niesky, sondern auch bis Berlin herumgesprochen hatte, dass hier im Zirkus-Zelt, immer um den Jahreswechsel herum, Unterhaltsames geboten wurde. Und jetzt auch wieder geboten wird.

Queen-Musik und Märchen-Glück

Das Zelt bleibt stehen und Gunter Böhnke kann am 21. November kommen. Wie auch ein anderer Kabarettist: Peter Kube. Der Frontmann des Dresdner Zwingertrios bietet „Kubes Best Of“ und plaudert am 5. Dezember in bekannter, amüsanter Art über das Leben und dessen Tücken.

Vom Leben hier und heute berichten außerdem, wenn auch auf ganz andere Art und Weise, die SZ-Kolumnisten. Sie sind schon eine feste Größe im Angebot des SZ-Kulturmontags. Und auch sonst freut sich eine bunte Künstlertruppe auf den Auftritt am 13. Dezember im Sarrasani-Zelt.

Aus der Musikbranche sind dies Julia Neigel am 28. November, IC Falkenberg am 12. Dezember, Thomas Stelzer und sein Gospelchor am 9. Januar und die Queen-Tribute-Combo MerQury am 31. Januar. Diese umwerfende Band musste einfach eingeladen werden, schließlich wäre Freddie Mercury in diesem Jahr 70 geworden.

Und wem dies an unterhaltsamen Möglichkeiten nicht reicht, der kann sich den Abend der Pantomimen Wolfram von Bodecker und Alexander Neander am 16. Januar vormerken, Schülern von Star-Mime Marcel Marceau.

Für einen schönen Familiennachmittag wurden, auch dies zum wiederholten Mal, die Landesbühnen Sachsen eingeladen. Sie haben am 19. Dezember „Schneeweißchen und Rosenrot“ im Gepäck.

SZ-Kulturmontags-Programm: www.sz-ticketservice.de.

