Magische Momente Martha Argerich und Lilya Zilberstein verzaubern an zwei Flügeln den Kulturpalast.

Mit Martha Argerich feierte Dresden am Donnerstagabend eine Legende. In der Reihe „Palastkonzerte“, mit der die Musikfestspiele auch außerhalb ihres alljährlichen Festmonats im Kulturpalast präsent sind, gastierte die Grande Dame des Pianos gemeinsam mit Lilya Zilberstein – einer nicht ganz so bekannten, aber ebenfalls exzellenten Tastenzauberin.

Beide verbindet, neben der Musik natürlich, ihr russisch-jüdisches Erbe. Die Familie von Argerichs Mutter emigrierte einst aus dem Zarenreich nach Argentinien, wo Martha 1941 in Buenos Aires zur Welt kam. Lilya Zilberstein wurde 1965 in Moskau geboren und übersiedelte 1990 nach Hamburg.

Beide Pianistinnen gewannen den renommierten Busoni-Wettbewerb in Bozen. Martha Argerich gelang das 1957, Lilya Zilberstein tat es ihr dreißig Jahre später nach. Den Durchbruch zum Weltruhm schaffte Argerich 1965, als sie mit einem frappierenden Vortrag beim Chopin-Wettbewerb alle verzückte. Seither und damit schon ein halbes Jahrhundert lang gelten ihre Auftritte als Offenbarungen. Allerdings macht sie sich rar, Solo-Performances sind äußerst selten geworden. Doch in Begleitung fühlt sie sich wohl. Unter ihren zahlreichen Duo-Besetzungen wurden die mit Oscar Freire und eben mit Lilya Zilberstein besonders gefeiert. Mitunter erklingen dabei Werke, die vor allem in der Version für zwei Klaviere relativ wenig bekannt sind.

Mit einer Rarität von Robert Schumann begannen sie. Dessen „Studien für Pedal-Flügel“ op. 56 entstanden 1845 in Dresden. Das Instrument, das er verwendete, war ein Hybrid aus klassischer Klaviatur und zusätzlichen, per Pedale zu bedienenden Bass-Saiten. Der „Doppeldecker“ setzte sich aber nicht durch. Es existieren mehrere Fassungen für zwei Klaviere, hier erklang jene von Claude Debussy. Die Stimmen wandern kanonisch hin und her – das wirkte konzentriert und energiegeladen, aus den Händen Argerichs etwas kerniger und spröder, bei Zilberstein flüssiger und eleganter. Das Suchende, Tastende, Unentschiedene, das diesen Schumann-Skizzen innewohnt, blieb bei aller Spielfreude spürbar.

Franz Liszts „Concerto pathétique“ hingegen, ebenfalls in diversen Varianten überliefert, gilt als Kunstwerk in Vollendung, ist hintergründig in der Anlage, spannungsreich und expressiv, jedoch nicht ohne Ruhepausen. Es beginnt und endet in mystischer e-Moll-Stimmung, doch im Andante sostenuto führt die Reise ins weit entfernte Des-Dur, hier klingt Liszt ungewöhnlich sensibel und versonnen, bis er dann über eine Reprise in hellem E-Dur zurückspringt in die dunkel umwölkte Ausgangstonart. Erstaunlich, mit welch unauffälliger, fast beiläufiger Gestik die beiden Pianistinnen die lodernden Flammen der Finalsequenz entfachten.

Nüsse knacken, Feuerwerk zünden

Nach der Pause spielten sie Sergej Rachmaninows drei Sinfonische Tänze op. 45. Das Andante, das einem Walzer-Thema folgt, hatte etwas spannungsvoll Unrundes, und auch im abschließenden Allegro vivace gelang den Künstlerinnen eine Suggestion, die sich der Beschreibung im Detail entzieht, soll die Magie nicht zerredet werden.

Es hätte keiner Ergänzung bedurft, doch war allen klar, dass der riesige Beifall Zugaben zeitigen würde. Mit Tschaikowsky wendeten „Martha & Lilya“ keck Nüsse knackend die Stimmung ins Ausgelassene, und mit Milhauds hitziger „Brazileira“ zündeten sie zum Ausklang ein Feuerwerk. Ihr beschwingtes Dakapo wurde mit Ovationen honoriert, das ganze Publikum stand. Ein grandioser, unvergesslicher Abend.

Beim Palastkonzert am 11. März gastiert ab 20 Uhr anstelle von David Garrett, der absagen musste, der britische Crossover-Geiger Nigel Kennedy mit Werken von Bach, Gershwin und aus eigener Feder.

zur Startseite