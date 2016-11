Märchen schreibt die Zeit Disneys Familienmusical „Die Schöne und das Biest“ kehrt in die Semperoper zurück – mit drei Biestern.

Die Schöne liebt Bücher. So kommen sich Belle und das Biest in der Bibliothek des Biest-Schlosses erstmals näher. Kein Wunder, wenn der Bücherschrank für sie zur Himmelsschaukel wird. © Stefan Malzkorn

Es ist wie beim Eishockey. Wenn sich Sandor Barkoczi aus seinen Sachen, dem Biest-Kostüm, herausschält, dann kommt ein eher schmaler junger Mann zum Vorschein. Aus Schaumstoff, mehrere Lagen an dickem Gewebe, Zottelstränen, übergroßen Stiefeln und dicken Handschuhen haben die Kostümbildner ein auch in seiner Größe und Breite so gewaltiges wie hässliches Tier geschaffen – so, wie man es aus dem Märchen von „Die Schöne und das Biest“ kennt. Der Kontrast zur zierlichen Belle seiner Kollegin Kitty Jenes soll so groß wie möglich sein.

Pech für Sandor. Steckt er im Kostüm und bewegt sich, ist er nach Minuten durchgeschwitzt. Doch darauf freut sich der 30-jährige Ungar auch noch – derzeit laufen im Budapester Operetten- und Musicaltheater die Endproben zu dem Stück. In wenigen Tagen geht das ungarische Ensemble wieder auf Tour mit diesem Erfolg, der nach dem Vorbild des Disney-Films inszeniert wurde. Die lange Tournee bringt „Die Schöne und das Biest“ auch nach Dresden. Vom 13. bis 30. Juli ist der Musical-Hit in der Semperoper zu erleben. SZ-Leser können von Vergünstigungen profitieren.

Tanzende Leuchter, singende Tassen

„Die Schöne und das Biest“ erzählt die aus dem Französischen kommende Liebesgeschichte zwischen der schönen Belle und einem verwunschenen Prinzen. Als der Zeichentrickfilm 1991 in die Kinos kam, wurde er zu einem der größten Erfolge des Hauses Walt Disney. So hinreißend wurde die Geschichte gestaltet, denn nicht nur der Prinz ist verflucht und verwandelt, sondern mit ihm sein Gefolge, das zu gewitztem Hausrat wie Teetassen, Besen, Gabeln und Möbeln wird. So ist Lumière, der Oberkellner des Schlosses, dann ein Kerzenständer, Hausmeister Herr von Unruh eine Uhr und die Operndiva Madame de la Grande Bouche eine Barockkomode.

Ähnlich liebreizend wie die Personage gelang die Musik mit traurigen und sehnsüchtigen Weisen. Als erste Zeichentrickproduktion überhaupt gab es in der Kategorie „Bester Film“ eine Oscar-Nominierung. Darüber hinaus erhielt er für seinen Soundtrack fünf Grammys sowie zwei Academy Awards für die Musik. Ganz klar, dass sich der Broadway der Vorlage annahm. 1994 feierte die Musicaladaption Premiere und eroberte von dort aus viele Bühnen der Welt. Bereits 2012 begeisterte das auf internationale Musicals spezialisierte Budapester Theater mehrere Wochen das Dresdner Publikum in der ausverkauften Semperoper. Nun kommen die Ungarn erneut mit ihrer Inszenierung, die originelle Charaktere, romantischen Gesang und große Tanzeinlagen bietet. Nicht nur die Helden singen und tanzen, sondern auch Schränke, Leuchter und Teetassen.

Der Aufwand ist beachtlich: Über 100 Beteiligte – 21 Musiker, 37 Darsteller, davon 12 Solisten, sowie Techniker und Crew – braucht es für das opulente Spektakel. Zwei Tonnen wiegt allein das magische Schloss-Bühnenbild, 40 Stunden brauchen die Techniker, um das Podium einzurichten. So wird ein farbenfrohes Familienstück möglich. Das steigert sich von Szene zu Szene und überrascht mit einem auch poetischen wie technisch raffiniert gestalteten Finale, wenn sich das Biest in einen schönen Prinzen zurückverwandelt.

Diese Verwandlung hat es in sich, denn Sandor Barkoczi hat dazu nur wenige Minuten Zeit. Sechs Ankleider helfen ihm aus dem Kostüm, trocknen und schminken ihn ab, helfen beim Anziehen, schminken ihn neu – damit er als Schönling seine Belle in die Arme nehmen kann. Weil die Rolle in der 145-minütigen Aufführung so anstrengend ist und es Tage mit Doppelvorstellungen gibt, kommt das Budapester Ensemble gleich mit drei Biest-Darstellern. Die drei spielen alternierend das Monster, den anderen Belle-Verehrer Gaston oder Herrn von Unruh.

Es gibt nur ein Problem: Sandor, Kitti und die meisten Darsteller können kein Deutsch, die Inszenierung ist aber auf Deutsch. Ein Sprachlehrer aus München hat mit ihnen in den vergangenen Wochen die Aussprache regelrecht gepaukt. Und so sprechen Sandor, Kitti und die anderen deutlich und akzentfrei, singen „Wer hätt’s gedacht“, „Mensch wieder sein“ und die Titelmelodie „Märchen schreibt die Zeit“.

„Die Schöne und das Biest“ vom 13. bis 30. Juli 2017 in der Semperoper; Karten bieten die SZ-Treffpunkte. SZ-Leser erhalten für die Vorstellung am 18. Juli 20 Prozent Rabatt; Kartentel. 0351 48642002

