Männlicher Krieg, weiblicher Frieden? Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr zeigt ab 27. April die Sonderschau „Gewalt und Geschlecht“.

Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden. © dpa

Sind Gewalttätigkeit und -fähigkeit eine Frage des Geschlechts? Ist „weiblich“ das Pendant zu „schwach“, „männlich“ das Pendant zu „soldatisch“? Oder ist das, was als typisch männliches und weibliches (Gewalt-)Verhalten gilt, die Folge von gesellschaftlichen Regeln und Traditionen, die folglich auch veränderbar sind?

Mit der Ausstellung „Gewalt und Geschlecht. Männlicher Krieg – Weiblicher Frieden?“ will sich das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden dieser Thematik auf wissenschaftlich fundierte und zugleich spielerische Weise widmen. Es wird die erste übergreifende kultur- und sozialhistorische Ausstellung seit der Neueröffnung des Hauses im Jahr 2011 sein. Über 1 000 Objekte, Dokumente und Kunstwerke sollen überraschende interdisziplinäre Perspektiven aufzeigen.

Das Begleitprojekt „Targeted Interventions“ stimmt im Außenbereich des Museums auf die Sonderausstellung ein. Werke internationaler zeitgenössischer Künstler hinterfragen die gängigen Erwartungen an diesen Gedächtnisort der Militärtradition.

Museumsdirektor Armin Wagner schickt die Schau „als Meilenstein in der Geschichte des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr“ an den Start. Es würden Themen aufgegriffen, an die viele Menschen mit ihren Erfahrungen anschließen könnten. „Die gesellschaftspolitischen Zukunftsfragen nach mehr Geschlechtergerechtigkeit und Diversität sind auch für die Bundeswehr sehr bedeutsam. Insofern verstehen wir die Ausstellung auch als einen Beitrag zur notwendigen Diskussion in den Streitkräften“, sagte er.

Die Ausstellung, die bereits im vorigen Jahr gezeigt werden sollte, läuft vom 27. April bis 30. Oktober. (SZ)

