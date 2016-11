Macht auf die Tür 24 Strohhalme, 24 Bilder, 24 Schokoladenstückchen: Gibt es einen schöneren Zeitmesser als den Adventskalender?

Leipzig hatte einst den Größten. Auf der Festung Königstein gibt es den Längsten. Aber wer hat den Lebendigsten? Heidenau? Dresden-Laubegast? Frauenstein? In vielen Orten ist er schon Tradition, der lebendige Adventskalender. Oft sind es Kirchengemeinden, die anstiften zum gemeinsamen Singen, Basteln, Backen, Geschichtenerzählen. Mitunter sind es die Nachbarn in einem Dorf oder in einem Hochhaus, die sich Abend für Abend im Advent auf ein halbes oder ganzes Stündchen treffen, um gemeinsam dem Fest der Feste entgegenzugehen. Macht auf die Tür, aber lasst die Hektik des Tages nicht rein.

Wer hat eigentlich damit angefangen, die Zeit bis Weihnachten nicht einfach nur runterzuzählen, sondern sie zu zelebrieren und also scheinbar zu verkürzen?

Es war zunächst ein protestantischer Brauch. 1851 soll jemand den ersten Adventskalender gebastelt haben. Ganz genau weiß man das nicht. Jedenfalls zählte man damals noch auf zweierlei Weise die Tage: Kalendarisch, also von eins bis 24, und liturgisch. Im Kirchenjahr dauerte die Weihnachtszeit vom 1. Adventssonntag mindestens bis Heiligabend, längstens bis zum Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar.

Erst Kekse, dann Schokolade

Manche Familien hängten im Dezember Tag für Tag ein neues religiöses Bild an die Wand. Andere malten 24 Kreidestriche an den Türrahmen und wischten jeden Tag einen davon weg. Die rührendste Geschichte berichtet davon, dass jeden Tag ein weiterer Strohhalm in die Krippe gelegt wurde, damit das Christkind ein weiches Bett hat, wenn es zur Welt kommt.

1903 brachte der Münchener Verleger Gerhard Lang den wahrscheinlich ersten gedruckten Weihnachtskalender auf den Markt. Bis in die 30er-Jahre hinein gab er die schönsten und kunstvollsten Adventskalender heraus. Die Kinder mussten jeden Tag ein Bildchen ausschneiden und auf die Verse einer 24-teiligen Geschichte kleben. Mutter Lang, eine brave Pfarrersfrau, soll an der Erfindung des Weihnachtskalenders keine unerhebliche Aktie gehabt haben. Als er noch Kind war, buk sie ihrem Sohn 24 Kekse und nähte sie auf einen Karton. Der kleine Gerhard durfte bis Weihnachten jeden Tag ein Plätzchen essen. Kein Wunder also, dass auch Lang einer der Ersten war, der ein „Christkindleinshaus zum Füllen mit Schokolade“ herstellte.

Um 1920 durften die Kinder die ersten Türchen öffnen, hinter denen sie Bibelverse, religiöse und weihnachtliche Bilder entdeckten. Etwa vierzig Jahre später wurde der erste Schoko-Kalender produziert. Noch mal ein gutes halbes Jahrhundert weiter wurden sie zu billigen oder gnadenlos überteuerten Massenartikeln. In diesem Jahr könnte einem der Appetit darauf endgültig vergehen. Die Alternative heißt: Selbst ist die Frau oder der Mann. Längst tickt jede Weihnachtsuhr anders. Vor allem die selbst gebastelten haben einen besonderen Klang: Säckchen oder Söckchen am Strick. Puppenhäuser mit 24 Zimmerchen. 24 Sterne. 24 Päckchen. Wer gern bastelt, dem fällt entweder selbst etwas ein oder er wird bei Ratgebern im Netz fündig.

Was kann man nicht alles hinter den Türchen oder in den Tütchen des Adventskalenders verstecken und entdecken: Eieruhr und Eierwärmer. Radiergummi und Kondom. Liebesbrief und Spruchweisheit. Walnuss und Pistazie. Badezusatz und Elchschwamm. Taschentuch und Schnupftabak. Vanillewaffel und Zimtstern. Kardamom und Ingwer. Bernsteinbier und Bioplätzchen. Spielfiguren zum Sammeln und Spielzeugautos im Retrodesign. Schmuck und Kunst. Antiquarisches und Antiquitäten im Miniaturformat ... Auf die Größe kommt es gar nicht an.

Aber was hat der Weihnachtsmann Heiligabend eigentlich noch im Sack nach 24 Tagen Dauerbescherung? Leidtun können einem vor allem jene Eltern, deren Kinder auch noch im Dezember geboren sind. Vielleicht sind sie es, die eines Tages den Trend umkehren, sich dem Kaufrausch entziehen und sich auf die Bilder und die Geschichten besinnen. Es gibt sie noch, die klassischen Bilderkalender. Einige wenige sind so gut, dass man nach Weihnachten die Türchen wieder zuklappt und den Adventskalender für nächstes Jahr aufhebt. Es gibt auch Geschichtenkalender zum Vorlesen oder zum Zuhören. Märchen für die Kleinen, Krimis für die Großen. Die Spannung steigt von Tag zu Tag. Showdown in der Heiligen Nacht. Als wäre das Weihnachtsgeheimnis nicht aufregend genug! Die Geschichte von Maria und Josef, wie ging die noch mal? Wo ist der Heiland geboren? Und was hatten der Erzengel Gabriel, die Hirten und die Heiligen Drei Könige damit zu tun?

