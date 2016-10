Macher mit Herz und Mütze Chester Mueller, Ex-Chef der Dresdner Scheune und Manager von Derevo, ist gestorben.

Chester Mueller

Er hat gut zwei Jahrzehnte lang die sächsische Kulturlandschaft auf höchst unterschiedlichen Gebieten mitgeprägt, war immer für ein paar Impulse gut: Chester Mueller, der 1994 von Bremen nach Dresden kam, um das Kulturzentrum Scheune zu führen, ist am vergangenen Freitag im Alter von 65 Jahren gestorben.

Zuletzt engagierte sich Mueller, der als Sohn eines Wirtschaftsattachés in den USA geboren wurde und damit neben seinem deutschen auch einen amerikanischen Pass besaß, für das Max-Jacob-Theater in Hohnstein, also für Puppenspiel. Immer wieder neue Herausforderungen, immer wieder die gleiche Leidenschaft dabei – anders ging es bei ihm gar nicht.

So schnell konnte den passionierten Mützenträger, dem gern mal ein paar Tabakkrümel im Bart hingen, aber auch nichts aus der Ruhe bringen. Noch nicht mal die deutsche Kulturbürokratie. Speziell als Manager der Tanzperformer von Derevo, die er von 1997 bis 2005 auf diversen, von ihm eingefädelten Tourneen begleitete, lief er dabei zu Hochform auf. So schreibt jetzt auch Derevo-Boss Anton Adassinsky auf seiner Homepage: „Er hielt unsere Rücken frei: Versicherungen, Steuern, Zulassungen, Verträge, Anträge, Visa und Aufenthaltserlaubnisse, institutionelle Förderung von der Stadt und vom Freistaat.“ Und: „Wir vermissen ihn.“

Nach seinem Ausstieg bei Derevo hatte sich Mueller zunächst gänzlich neu erfunden: Als Wirt der Brand-Baude servierte er Wanderern ihr Pils. Von der Baude zog er weiter nach Hohburkersdorf, wo er im Verein der Kunst- und Naturfreunde Permahof mitmischte, 2012 kam er schließlich auf den Kasper und wieder als Kulturmacher nach Hohnstein. (SZ/ada)

