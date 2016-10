Machen Stöckelschuhe schwul? Harte Kerle tanzen in Frauenfummeln – „Ganze Kerle“ in Bautzen ist mehr als eine Travestiekomödie.

Jan Mickan, Marian Bulang, István Kobjela und Mirko Brankatschk (v. l.) spielen in Bautzen Paketboten, die als Travestiekünstler Geld verdienen wollen – und damit viel über das Leben lernen. © Miroslaw Nowotny

Es gibt wenige Theater in Sachsen, in denen die Zuschauer in der ersten Sekunde der Vorstellung in wonniges Gelächter ausbrechen. Nirgendwo gibt es einen so großen Amüsierwillen wie am Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen. Das Theater bedient die Erwartungen gern, und so wird die diesjährige Weihnachtskomödie schon im Herbst gebracht. Was auch erklärt, warum bei der Premiere am Freitag, also recht früh im Oktober, ein Weihnachtsbaum auf der Bühne stand, der im Verlauf des Abends keinerlei dramaturgische Bedeutung hatte. Er ist zumindest Grund für die ersten Lacher im Publikum.

„Ganze Kerle“ ist vielleicht nicht der größte künstlerische Wurf des Regisseurs Matthias Nagatis. Das ist aber auch nicht der Anspruch einer Weihnachtskomödie, die mutmaßlich viele Firmenfeiernde, Familienausflügler und sonstige Vergnügungswütige stürmen werden. Die Geschichte ist klassisch durchinszeniert, ohne viele Sperenzchen und klar auf den Amüsiereffekt ausgerichtet. Die 2008 von der Kanadierin Kerry Renard erdachte Story: Vier Paketzusteller in einem Unternehmen, das schon mal bessere Zeiten gesehen hat, wollen Geld sammeln für eine schwierige OP der Tochter des Chefs. Mit einer Travestieshow hoffen sie, die Kohle zusammenzukriegen, fortan schlüpfen sie in Frauenfummel und hohe Hackenschuhe.

Vergnügt im Rüschenkleid

Die Inszenierung wurde in Bautzen schon erfolgreich auf sorbisch gespielt, nun ist die deutsche Version zu sehen, das Ensemble aber ist komplett geblieben: Jan Mickan, Mirko Brankatschk, Marian Bulang und István Kobela spielen die vier Männer, die alle ihr Päckchen tragen. Paul trinkt gern mal einen über den Durst, Sam ist Stotterer und lebt wieder bei seiner Mutter, Georg feiert Weihnachten am Grab seiner verstorbenen Frau. Der etwas naive Tscheche Josef ist noch der Normalste von ihnen, viel Hoffnung hat aber auch er nicht mehr. „Wir sind hier alle irgendwie hängen geblieben. Vom Leben vergessen“, heißt es – eine leise Anspielung auf das Niedriglohngewerbe und die unsichere Jobsituation der Postbranche.

Die Idee einer Travestieshow klingt für alle genial, aber sie deckt auch Ressentiments auf. Mit einem Abdeckstift beginnt die Transformation ins Feminine und die Diskussion darüber, was ein echter Mann ist. Darf er sich schminken? Wird er schwul, wenn er sich Pumps anzieht? Es mag albern klingen, darüber im Jahr 2016 noch zu diskutieren. Doch wenn Sam Angst hat, seine Mutter könnte ihn für „eine Schwulette“ halten und im nächsten Moment voller Vergnügen in ein Rüschchenkleid steigt, dann kann man das durchaus subversiv lesen. Vielleicht verraten sich die Theaterzuschauer selbst, wenn sie sich darüber totlachen, dass Männer Frauenkleider anhaben. Aber es ist ja auch herrlich, wenn die gestandenen Paketboten Hüftschwünge üben, die Stimme hochschrauben und die Perücken schütteln.

Doch aus kräftigen Jungs wird nicht mal eben eine Marilyn Monroe, da muss eine Frau ran. Petra-Maria Wenzel spielt die als Dompteurin angelegte Trainerin, die Schritte vormacht und erklärt: „Niemand hat gesagt, dass es leicht ist, eine Frau zu sein. Nur die Besten hat der liebe Herrgott dafür ausgesucht – aus dem Rest hat er Männer gemacht“. Es hätte Kalauer dieses Niveaus gar nicht gebraucht für den vergnüglichen Abend, dessen Höhepunkt die Abschlussrevue ist. Umwerfend geben die Jungs Stars wie Tina Turner oder Marilyn Monroe, und so schräg das ist – so wirklich viel zu lachen gibt es dann gar nicht mehr, weil die Jungs es einfach großartig machen. Erwartungshaltung ausgetrickst, Chapeau!

Nur schade, dass ausgerechnet der Schluss alles Subtile zunichte macht, denn wenn die Herren zu Helene Fischer tanzen und das Bautzner Publikum im Takt klatscht wie auf einer Schlagerparty, dann ist das nicht mehr schräg, sondern nur noch: Massenunterhaltung.

