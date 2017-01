Lust auf einen verbotenen Kuss Eine Frau, die weiß, was sie kann: drei tolle Auftritte von Dagmar Manzel in der neuen Operette.

Im rasanten Rollentausch verwandelt sich Dagmar Manzel in einen zürnenden Zauselvater und Max Hopp in Tochter Lucy. © Iko Freese

Sie hat das Gen für das Leichte, das schwer zu machen ist. Und wechselt scheinbar mühelos von Spiel zu Gesang und sagt begeistert: „Musik ist ein ständiges Flugerlebnis.“ Dagmar Manzel arbeitet seit fünfzehn Jahren freischaffend – und ist der Star an der Komischen Oper wie am Deutschen Theater Berlin. Für Barrie Kosky ist sie die legitime Nachfolgerin von Fritzi Massary, der legendären Operettendiva der Zwanzigerjahre. Kosky ist Intendant der Komischen Oper und gastierte am Sonntag mit seiner gefeierten Inszenierung der musikalischen Komödie „Eine Frau, die weiß, was sie will!“ von Oscar Straus in Dresdens neuer Operette.

Das Werk von 1932 ist ein 90 Minuten langer Hit. Ursprünglich für 30 Rollen und ein Dutzend Darsteller geschrieben, gestaltet Barrie Kosky daraus ein fulminantes Zwei-Personen-Stück mit etwa 20 Rollen. Als er die Partitur las, kamen ihm sofort Dagmar Manzel und Max Hopp in den Sinn. Für diese Art von Stücken, sagt er, brauche man „Darsteller, die den Witz, das Tempo und eine spezielle Art Humor mitbringen“. In nur drei Wochen wurde das spritzige Werk einstudiert, gespielt wird in denkbar einfacher Ausstattung. Eine weiße Wand, zwei Armleuchter und eine Klapptür, die ständig auf- und zugerissen wird. Manzel und Hopp sausen hin und her, wechseln in Windeseile Maske, Kostüm und Geschlecht. Mal spielt er Frau, mal sie Mann. Der Clou im Verwandlungswahn ist die Dopplung der Figuren in je eine Körper- und Gesichtshälfte.

Erzählt wird die Geschichte der selbstbewussten Operettendiva Manon Cavallini, die ihrer kapriziösen Tochter Lucy zum Ehemann verhilft, obwohl der lieber die Mutter hätte. Manon bekommt, was sie möchte: Männer, Rollen, Erfolge. Und Melodien, die zünden, so das berühmte Lied „Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben“. Dagmar Manzel lässt es erotisch prickeln: frivol, frech und fröhlich. Ganz anders, zart und intim, interpretiert sie die „Sehnsuchts“-Arie, singt vom Wunsch einer Frau nach einem kleinen Geheimnis und einem verbotenen Kuss. „La Manzel“ ist hinreißend in jeder Gestalt: ob als verliebter Verehrer, langbärtiger Vater oder scheue Kammerzofe mit Sprachfehler. Häufig tritt sie aus der Rolle und geht an die Talsperre Malter angeln.

Manzels ebenbürtiger Partner ist der vielseitige Max Hopp, der mit blonder Perücke und rosa Kleid als Lucy auf Ehe- und Rachetrip geht. Als wuschelköpfiger Theaterdirektor erfüllt er der Diva, die auch zickig kann, schweren Herzens jeden Wunsch und hat als sechsfacher Blumenkavalier einen irrwitzigen Auftritt. Die typisierten Figuren werden pointensicher auf den Punkt gebracht. So unterhaltsam, so umwerfend gut kann Operette sein, wenn man sie ernst nimmt und zugleich mit leichtem Flunkern auf die Bretter zaubert.

Dirigent Adam Benzwi leitet vom Klavier aus mit leichter Hand das gut aufgelegte Orchester der Komischen Oper. Gefühlvolle Chansons, schmissige Couplets, ein bisschen Tango, ein Spritzer Jazz ergeben einen swingenden, singenden Abend, ganz ohne Walzerseligkeit. Eine Aufführung, die Maßstäbe setzt. Ovationen ohne Ende.

Die Dresdner hatten am Wochenende die Gelegenheit, Dagmar Manzel bei zwei weiteren Auftritten zu erleben. Am Sonnabend gastierte sie mit dem wunderbar innigen Programm „Menschenskind“ in der Operette. Die heiter-melancholischen Lieder von Friedrich Hollaender interpretierte sie mit eigener Note, ganz Frau von heute. Sie ist sich der Verantwortung bewusst, an Künstler wie Hollaender, Paul Abraham oder eben Oscar Straus zu erinnern, die wegen ihrer jüdischen Herkunft Deutschland in der NS-Zeit verlassen mussten.

Beim launigen und kompetenten Talk am Sonntagvormittag mit Barrie Kosky und Operettenchef Wolfgang Schaller bezeichnet die Berlinerin Dagmar Manzel Dresden als „ihre Theaterheimat“. Von 1980 bis 1983 war sie am Staatsschauspiel engagiert, „eine prägende Zeit mit wunderbaren Kollegen wie Regina Jeske oder Rudolf Donath“. Wolfgang Engel, ihr Mentor, vertraute der Hochbegabten die Titelrolle in Schillers „Maria Stuart“ an, da war sie gerade 22. Sie wollte schon immer singen und erzählt lachend, wie sie später in Berlin jedem Regisseur ein Lied abluchsen wollte. Heute reißen sich die Theater um sie. „Es gibt keine Dagmar Manzel auf dem Broadway“, schwärmt Barrie Kosky.

Am 5. März, 20 Uhr, liest Dagmar Manzel im Dresdner Schauspielhaus Texte von Ágota Kristóf und präsentiert ihre Autobiografie „Menschenskind“, die Mitte Februar im Aufbau-Verlag erscheint.

