TV-Tipp Luftsprünge und Logiklöcher In der Komödie „Eva über Bord“ dreht sich alles um die irren Abenteuer einer Journalistin.

Die Journalistin Eva (Julia Hartmann) glaubt, an einer ganz heißen Story dran zu sein. Und dann landet sie doch nur mit dem Schmuggler Nik (Stephan Luca) im Dschungel. © ARD/Degeto

In der Komödie „Eva über Bord“ ist alles drin, von der Verfolgungsjagd im thailändischen Dschungel über Piratenattacken bis zum Flug im Heißluftballon. Im Mittelpunkt steht eine junge Journalistin, die noch viel vor hat. Bei ihren ehrgeizigen Recherchen kommen ihr allerdings nicht nur Kriminelle in die Quere.

Man sieht Julia Hartmann in der Rolle der Hamburger Journalistin Eva Kaminski durch den Dschungel rennen, verfolgt von üblen Gesellen mit langen Messern. Zuvor ist sie unfreiwillig von Bord eines Schiffes gegangen, blieb im Regenwald stecken und musste dort ständig um das nackte Überleben kämpfen. So erzählt sie es zumindest. Wenig später ist man schon im hektischen Bangkok, wo der Fotoreporter Nik Eva gerade das Taxi wegschnappt, in das sie so gerne gestiegen wäre.

Eva soll an Bord eines Frachters über das Reisen auf Containerschiffen berichten. Abgesehen vom charmanten Ersten Offizier kommt ihr auf dem Schiff einiges merkwürdig vor, und sie beginnt, über Schiffsentführungen und Piraten im Südchinesischen Meer zu recherchieren. Kapitän Luther durchsucht ihre Kabine, natürlich taucht Nik auf, und dann wird das Schiff tatsächlich von Piraten überfallen.

In dem mit 100 Minuten überdurchschnittlich langen TV-Film gibt es einige Ungereimtheiten. Die malaiischen Piraten sprechen natürlich alle deutsch, und weder ein wackeliger Flug im Heißluftballon noch ein tückisches Treibsandloch vermögen den beiden Hauptfiguren etwas anzuhaben. Die beiden streiten sich permanent, obwohl sie sich längst ineinander verguckt haben. Stephan Luca als Macho, der am Ende weder Fotograf noch Schmuggler ist, vermag dabei genauso wenig zu überzeugen wie Julia Hartmann als Klischee-Reporterin oder Möchtegern-Dschungelamazone. Dass Peter Gersina seinen Film an schönen Plätzen in Thailand gedreht und aufwendig inszeniert hat, gleicht die Schwächen nicht aus. „Ich verstehe Sie nicht. Verstehen Sie das?“, fragt Eva gleich zu Beginn einen Taxifahrer. Nein, das versteht man alles nicht. Hier geht neben einer Frau auch die Logik von Bord. (dpa)

„Eva über Bord“, 20.15 Uhr, ARD

