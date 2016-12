Ludwig Güttler geht in die Tiefe Das Festival „Sandstein & Musik“ feiert 2017 sein 25. Jahr mit exquisiten Künstlern. Der Chef verspricht Wurzelarbeit und Neues fürs Engel-Orchester.

Ludwig Güttler ist Intendant und der Star des Festivals „Sandstein & Musik“ zugleich – als weltbekannter Trompeter und durchaus anerkannter Dirigent. © Claudia Hübschmann

Es mag ja sein, dass die Talente der Musikschule Sächsische Schweiz auch mal Rabauken sind. Wenn sie freilich musizieren, dann gleichen sie Engeln und bezaubern ihr Publikum. Und Letzteres ist ungewöhnlich groß, denn die Musikschüler treten seit 2002 regelmäßig beim starbesetzten Festival „Sandstein & Musik“ auf. „Auch 2017 wird es fünf solcher Auftritte vor den Konzerten der Profis geben“, kündigte Festival-Chef Ludwig Güttler am Donnerstag an. Sein Festival war das Erste in Deutschland, das diese motivierende Nachwuchsförderung pflegt. Mehr noch: „Wir setzen auch die Spendenaktion für neue Instrumente der Musikschüler fort, wollen im nächsten Jahr die 50 000-Euro-Marke überspringen.“ Mit dem Geld konnten bislang mehr als 30 Instrumente für dieses Engels-Orchester angeschafft werden.

Die Auftritte der Talente sind nur markantes Merkmal von „Sandstein & Musik“. Weitere sind, dass das Festival anfangs fast keinerlei Unterstützung in der Region bei den Politikern und Konzertpodien-Betreibern fand. Und, dass es trotz seiner weiterhin unterdurchschnittlichen öffentlichen Förderung von nicht einmal 20 Prozent des Etats zum exquisiten und identitätsstiftenden Kulturbringer sowie beachtlichen Tourismusfaktor in der Region Sächsische Schweiz avanciert ist. Mit fast 10 000 Gästen in diesem Jahr wird es einen neuen Besucherrekord geben.

2017 finden diese Festspiele zum 25. Mal statt – vom 25. März bis 10. Dezember. 31 und damit so viele Konzerte wie noch nie gibt es mit stetig wiederkehrenden und ganz neuen Gästen. Güttler präsentierte sie am Donnerstag in Dresden. 440 Mitwirkende reisen an. „Zu den Wurzeln“ ist das Thema des Jubiläums.

„Sich zu den Wurzeln bewegen heißt nicht nur Rückbesinnung, sondern auch, Dingen auf den Grund zu gehen.“ In den Offerten befragt das Festival die Töne nach ihren vielfältigen Ursprüngen: Musik des Mittelalters, Volksmusik, Martin Luther und der Klang der Reformation, Jüdisches und Jazz. Mit Violin- und Klaviersonaten, barocken Concerti, Streichquartetten und Klaviertrios werden klassische Gattungsgeschichten zitiert. Güttler hat Spitzenkünstler engagieren können wie Flautando Köln, die Himlische Cantorey, den Countertenor Franz Vitzthum und die Silbermann-Preisträgerin Mami Nagata. Sächsische Prominente wie Entertainer Gunther Emmerlich und Staatsoperetten-Diva Ingeburg Schöpf sind aktiv. Sechs Auftritte leitet Publikumsliebling Güttler selbst, dem es mit Klaus Brähmig, Chef des Festival-Vereins, gelungen ist, unüblich viele Sponsoren zu gewinnen. Ob Sparkasse, Enso oder Margon – gut 60 Unternehmen und Privatpersonen helfen. Ohne diese „Unterstützer-Familie wären prickelnde Momente in den schönsten Sandstein-Bauten der Region nicht möglich“, sagt Brähmig. Musiziert wird vor allem in Kirchen und Herrenhäusern. Aber auch die Felsenbühne Rathen ist diesmal für vier Bergsteigerchöre ein Festival-Podium.

Rund 14 600 Karten sind im Angebot, die ersten Güttler-Konzerte laut Reservierungen fast schon ausgebucht. Der Vorverkauf startet am 19. Dezember – eine Woche nach dem 2016er-Abschluss mit der traditionellen „Sächsischen Bläserweihnacht“ an diesem Sonntag 17 Uhr in der Pirnaer Stadtkirche St. Marien. Auch für diese gibt es nur noch Restkarten.

Infos/Karten gibt es telefonisch unter 03501 446572

