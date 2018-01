Literatur Löffel Gift vom Gangster Veit Heinichen macht Triest zum zehnten Mal zum Schauplatz eines Krimis: Hier rächt sich ein Koch mit gefährlichen Zutaten.

Veit Heinichen lebt seit 20 Jahren in Triest. © Monika Loeff

Ein unschuldig Verurteilter kommt frei und rächt sich an seinen meineidigen Feinden. Was für eine Idee! Alexandre Dumas hatte sie um 1845 und schrieb seinen unsterblichen Roman „Der Graf von Monte Christo“.

Aus der Feder des erfolgreichen Kriminalschriftstellers Veit Heinichen kommt zum gleichen Thema ein trister Triest-Roman, der zehnte und bei Weitem schwächste um Chefermittler Proteo Laurenti. Im Untertitel heißt es, der Kriminalist verliere den Appetit. An den Rezepten aus italienischer und asiatischer Küche liegt das nicht. Sie sind neben dem prickelnden Lokalkolorit und der wunderbaren Nebenfigur einer alt gewordenen Prostituierten das Beste an diesem Buch. Solange das Essen nicht mit Rizin, einem hochgiftigen Eiweiß aus den Samen des Wunderbaums, oder mit Rizinusöl gleicher Herkunft angereichert wird.

Genau dies tut ein Mann mit vielen Namen und wenigen Eigenschaften. Aristèides Albanese wurde in der Haft wegen seiner Statur nur Athos genannt (wieder Dumas, diesmal die Musketiere), eine mütterliche Freundin nennt ihn „Kiki“ nach seinem Babylachen, für andere ist er „der Grieche“, obwohl nur ein Großvater diese Nationalität hatte. Albanese war ein junger Gourmetkoch mit glänzender Zukunft, als er wegen angeblichen Totschlags für zwanzig Jahre hinter Gitter kam. Siebzehn Jahre hat er abgesessen, und nun rächt er sich an den gekauften Zeugen für das „Scherbengericht“, das ihm die Zukunft raubte. Er bricht in ihre Wohnungen ein und stellt vergiftetes Essen hin, das mindestens zum Durchfall und schlimmstenfalls zum Tod führt. Ein paarmal wiederholt sich das, Spannung kommt nicht auf. Und wie glaubhaft ist es, dass sich „feine Leute“ bei der Rückkehr in ihre Wohnung auf eine Mahlzeit stürzen, die vorher nicht dort stand? Dass sie annehmen, der Partner oder irgendein Verwandter habe etwas zubereitet?

Menschlich sind diese Gangster und ihre Handlanger fade – konturenreiche Zeichnung der Gegenseite ist Heinichens Sache nicht. Entwicklung der Charaktere? Fehlanzeige. Kurz vor Eröffnung seines neuen Restaurants lässt Albanese sich Kopfhaar und Bart stutzen. Alle anderen tun, was sie immer tun: Laurentis Sekretärin Marietta flirtet und mosert, und die kleinwüchsige Kriminalistin Pina setzt ihren Bizeps ein. Laurenti kommt gelegentlich vor. Er hat sich einst beim Prozess gegen den Unschuldigen lasch verhalten und macht das nun halbherzig wett, immer wieder abgelenkt durch die debile Schwiegermutter und den beruflich unsicheren Sohn.

Man sollte das Buch schnell vergessen und darauf warten, dass der Triester Chefkriminalist und sein geistiger Vater zu alter Form zurückfinden.

Veit Heinichen: Scherbengericht. Piper, 336 Seiten, 20 Euro

zur Startseite