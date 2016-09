Loblied auf den Untergrund Die Berliner Zionskirche zeigt Comics über die legendäre DDR-Umweltbibliothek.

Die Berliner Zionskirche erinnert an die Gründung der DDR-Umwelt-Bibliothek vor 30 Jahren. Von Freitag an werden in einer Ausstellung Comics der oppositionellen Initiative gezeigt. In den Karikaturen von Dirk Moldt wird ein humorvoller Blick auf das Wirken der 1986 gegründeten Umwelt-Bibliothek geworfen.

Mitte der 80er-Jahre seien die gesellschaftlichen Missstände und die Zerstörung der Umwelt in der DDR nicht mehr zu übersehen gewesen, hieß es. Das SED-Regime habe jedoch jede öffentliche Diskussion unterdrückt. Oppositionelle druckten daraufhin Untergrundzeitschriften und Flugblätter, die sich kritisch mit den drängendsten Problemen auseinandersetzten. Fester Bestandteil waren damals die Karikaturen des späteren Historikers Dirk Moldt.

In der Ausstellung „Anarchie und Keller(t)räume. Die Umwelt-Bibliothek zwischen Gründung und Mauerfall in Comics von Dirk Moldt“ ist eine Auswahl der Karikaturen zu sehen. Die Schau ist ein Kooperationsprojekt der Evangelischen Kirchengemeinde am Weinberg und der Robert-Havemann-Gesellschaft. Die Umwelt-Bibliothek war in Kellerräumen der damaligen Kirchengemeinde untergebracht. Gründungsdatum war der 2. September 1986. Die Berliner Zionskirche hat in den mehr als 140 Jahren ihres Bestehens immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit gestanden. In den 80er-Jahren wurde die evangelische Kirchengemeinde ein Hort der jungen DDR-Opposition. (epd)

