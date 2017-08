Lippenstift unter der Burka Ein Film über vier Frauen sei zu „Damen-orientiert“, hatten Indiens staatliche Zensoren entschieden. Nun kam der Streifen doch in die Kinos.

Der indische Spielfilm „Lipstick Under My Burkha“ ist im eigenen Land in die Kinos gekommen, nachdem er wegen seiner Handlung aus der Perspektive von Frauen zunächst verboten worden war. Das Komödiendrama erzählt über vier Frauen, die sich heimlich gegen die einengenden Regeln ihres sozialen Umfelds wehren. Die staatliche Filmzensurbehörde hatte den Film blockiert unter anderem mit der Begründung, er sei „Damen-orientiert“ und beinhalte „ansteckende“ Sexszenen.

Die Macher von „Lipstick Under My Burkha“ („Lippenstift unter meiner Burka“) um die junge Regisseurin Alankrita Shrivastava hatten Einspruch gegen diese Entscheidung eingelegt. Der Film durfte schließlich in Indiens Kinos gezeigt werden. Unter einer Bedingung: Sie habe jeweils ein paar Sekunden aus mehreren Szenen schneiden müssen, in denen Sex vorkommt, sagte Shrivastava. Das sei ein akzeptabler Kompromiss gewesen. Der Film beginnt mit einer Szene, in der eine junge Frau einen Lippenstift aus einem teuren Kosmetikgeschäft stiehlt, indem sie ihn in ihrem Tschador versteckt. Dann zieht sie sich um, trägt den Lippenstift auf und geht zu einem Vorsingen für eine Band an ihrer Universität. Ihre konservativen muslimischen Eltern dürfen davon nicht erfahren.

Zu den Protagonistinnen gehört eine Hindu-Frau, deren Eltern sie mit einem Mann aus der eigenen Religion verlobt haben, die aber einen muslimischen Freund hat. Es gibt zudem eine junge Mutter, die ihrem Mann einen Job als Pestizid-Vertreterin verheimlicht, und eine ältere Frau, die heimlich erotische Romane schreibt.

Der Film wurde bereits auf vielen Festivals weltweit gezeigt – auch in Deutschland – und gewann einige Preise. Die Hilfsorganisation Oxfam zeichnete den Streifen beim Festival in Mumbai als besten Film über Geschlechtergleichheit aus und half seitdem, ihn zu fördern. Oxfam zufolge werden in indischen Filmen nur 25 Prozent der Sprechrollen mit Frauen besetzt. Zudem seien nur neun Prozent der Regisseure und zwölf Prozent der Autoren Frauen.

„Wir sind es so gewohnt, das sogenannte Bollywood-Kino zu konsumieren, dass wir gar nicht darüber nachdenken, was für ein Frauenbild wir damit aufrechterhalten“, sagte die Regisseurin und Drehbuchautorin Alankrita Shrivastava. „In meinen Filmen werden Männer so gezeigt, wie Frauen sie wahrnehmen.“ (dpa)

