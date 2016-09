„Lippen schweigen, ’s flüstern Geigen: hab mich lieb!“ Die „Lustige Witwe“ ist der letzte Höhepunkt im alten Leubener Haus der Staatsoperette Dresden. Doch die Dame bleibt stumm.

Nur das Geigengirl schaut zu: Graf Danilo (John Gilbert) macht Sally O’Hara (Mae Murray) seine Aufwartungen im Separee. © Österreichisches Filmmuseum

Auch mit 110 Jahren ist diese Dame unverändert jung. Zumindest jene Witwe, die als lustige in der gleichnamigen Operette 1905 verewigt wurde. Das Stück wurde Franz Lehárs erfolgreichstes Werk. Weil es Hits wie „Da geh’ ich zu Maxim“, „Lippen schweigen“ und „Ja, das Studium der Weiber ist schwer“ bietet, mit erotisierenden Tanzszenen besticht und eine selbstbewusste, starke Frau als Heldin hat.

Auch Dresdens Musiktheater spielen „Die lustige Witwe“ regelmäßig. Am meisten die Staatsoperette. Als das Haus 1947 als Apollo-Theater eröffnet wurde, war Lehárs Evergreen die erste Operette auf der neuen Bühne. Zum Finale der letzten Voll-Saison im alten Leubener Haus kam unlängst eine gefeierte Neuinszenierung heraus. Kurz vor dem endgültigen Umzug ins Kulturkraftwerk Mitte in wenigen Wochen kehrt die lebenslustige Dame noch einmal in einer besonderen Version in die Leubener Spielstätte zurück. Von den fünf Verfilmungen der „Witwe“ ist an diesem und am nächsten Wochenende die Stummfilm-Variante von 1925 zu erleben. Regisseur Erich von Stroheim war darin recht frei, aufreizend und zugespitzt mit der Vorlage umgegangen. Interessant: Während der Klassiker in Schwarz-Weiß über die Leinwand auf der Operettenbühne flimmert, umrahmt das Orchester des Hauses das Geschehen musikalisch live.

Dabei ist die Originalpartitur des Streifens verloren gegangen. Die renommierte niederländische Stummfilm-Komponistin Maud Nelissen hat einen neuen Soundtrack geschrieben. Mit ausdrücklicher Genehmigung der Lehár-Erben griff sie Motive der Operette auf und verknüpfte sie mit populären Tanzrhythmen der 20er-Jahre.

Termine: 3. und 10. 9. je 19.30 Uhr, 4. und 11. 9. je 15 Uhr; Karten gibt es an den Theaterkassen in Leuben und am Wettiner Platz, Mo. bis Fr. von 14 bis 18 Uhr

zur Startseite