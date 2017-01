Liefers geht wieder fremd Das neue TV-Jahr 2017 bringt noch mehr Krimis, weniger hochkarätigen Sport und ernste Konkurrenz für etablierte Sender.

Steuern 2017 zwei Episoden zum ARD-„Tatort“ bei: Der Pathologe Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, l.) und Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) ermitteln bis vorerst 2020 in Münster. Zudem spielt Liefers einen neuen Kommissar im ZDF. © WDR

Konkurrenz belebt das Geschäft – das trifft aufs Fernsehen 2017 zu. Dann werden die neuen Streamingdienste mit ihren zahlreichen Eigenproduktionen die klassischen Sender unter Druck setzen. Eine Übersicht über das, was das TV-Jahr 2017 bringt.

Der Krimiboom hält an

Zuerst die gute Nachricht: Das erfolgreichste deutsche Ermittlerteam aus Münster macht bis 2020 weiter. Gerade haben Axel Prahl und Jan Josef Liefers die Verträge mit dem zuständigen WDR verlängert. Pro Folge sollen beide jetzt eine Gage im sechsstelligen Bereich erhalten. Ihren nächsten Fall lösen der schrullige Rechtsmediziner Boerne und der bodenständige Kriminalhauptkommissar Thiel Anfang April: Der Titel „Klappe zu, Affe tot“.

Auch sonst werden Mordfälle den Fernsehalltag noch mehr dominieren als bisher. 36 „Tatort“-Krimis und ein paar „Polizeiruf 110“-Produktionen stehen in der Warteschleife. Ein Höhepunkt des Jahres dürfte im Februar der Ludwigshafen-„Tatort“ mit dem Titel „Babbeldasch“ werden. Darin agieren Ulrike Folkerts als Kommissarin Lena Odenthal und Kollegen ohne festes Drehbuch. Neue Maigret-Krimis mit Rowan Atkinson, besser bekannt als Mr. Bean, laufen bereits im Ersten. Drei aus der „Sherlock“-Reihe kommen. Und dann geht Jan Josef Liefers nächste Woche mal wieder im ZDF fremd. Er spielt den neuen, kiffenden Kommissar Jan Holzer und sagt selbst zu seinen Figuren: „Der Boerne ist Wissenschaftler und Snob, der Varnau Anwalt und Lebenskünstler, und der Holzer muss erst mühsam ins Leben zurückfinden.“ Allein ARD und ZDF senden mit über 200 Krimis doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren.

Außerdem: Bei Sat 1 läuft mit „Einstein“ eine neue Serie mit Tom Beck an. Die Hauptfigur ist ein drogenabhängiger verrückter Wissenschaftler, der der Polizei bei Ermittlungen hilft. Selbst Arte serviert im ersten Halbjahr gleich drei Serien aus Großbritannien, Belgien und Italien: Der Thriller-Zehnteiler „Fortitude“ kreist um einen rätselhaften Mord. Im Zehnteiler „Beau Séjour“ wacht eine Frau blutüberströmt nach ihrem Tod auf, um ihren eigenen Mordfall aufzuklären. Und im Zwölfteiler „Uccidere“ geht es um eine Turiner Kommissarin mit dunkler Vergangenheit.

Große Geschichtsdramen

Eines der zentralen Serienprojekte der ARD wird der Sechsteiler „Charité“ rund um die Gründungszeit des Berliner Klinikums sein. In „Die Dasslers“ ist der berufliche Zweikampf der Sportschuh-Brüder Adolf („Adidas“) und Rudolf („Puma“) das Thema. Weitere schauwerte Zweiteiler sendet das ZDF mit der Saga „Das Sacher“ über das Wiener Traditionshotel und Ende Januar dann „Landgericht“ über das Schicksal einer deutsch-jüdischen Familie, die den Holocaust überlebt, aber in alle Winde zerstreut ist. Sat 1 bleibt bei seinen Leisten und will mit „Die Ketzerbraut“ quotenmäßig an der „Wanderhure“ anknüpfen. Mittelalterfilme gehen schließlich immer.

Das Reformationsjubiläum wird sich 2017 noch mehr auf fast allen Sendern mit großen Dokumentationen und Spielfilmen niederschlagen. Vor allem der „Superstar der protestantischen Kirchengeschichte“, so 3 sat, steht im Mittelpunkt. Bereits ab 9. Januar läuft dort die erste vierteilige Reihe auf den Spuren Luthers von Wittenberg nach Rom. Das ZDF plant mit „Himmel und Hölle“ einen Zweiteiler mit Maximilian Brückner als Reformator ...

Sport-Hits eher im Bezahl-TV

Das Sportjahr 2017 wird weniger intensiv als 2016. Immerhin steht im Juli und August die Frauen-Fußball-EM an. Trotz des Verlustes der Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele 2018 bis 2024 sieht die ARD-Vorsitzende Karola Wille die sportliche Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Programm nicht bedroht. „Sport gehört zu unserem Auftrag, und wir wollen einen freien Zugang zu Sportereignissen sicherstellen“, sagte Wille. „Die ARD berichtet – im Fernsehen, im Radio und im Netz – regelmäßig über weit mehr als 100 Sportarten.“

Kaum neue große Shows

Deutschlands größter Privatsender RTL setzt in den publikumsstarken Wintermonaten auf alte Formate. „Deutschland sucht den Superstar“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ starten in wenigen Tagen. Das „Dschungelcamp“ gibt es in der elften Staffel und bietet D-Prominente wie Nastassia Kinski und Ex-Fußballweltmeister Thomas Hässler. Das ZDF gibt Johannes B. Kerner gleich vier neue Shows zum Thema Fernsehen – 50 Jahre Farb-TV sind der Anlass. Tatsächlich Neues bietet RTL im Sommer. Dann hat die Trampolin-Gameshow „Big Bounce“ Premiere. Pro 7 versucht in dieser Rubrik eine „Promi Darts WM“ im Stile von Stefan Raab: Richtige und mittlere Prominente werfen mit kleinen Pfeilen unter professioneller Anleitung um die Wette. Und im Frühjahr schickt der Privatsender den Mehrteiler „Global Gladiators“ auf die Reise. Acht Prominente sollen irgendwo in Afrika gegeneinander antreten.

Möchtegern-Aufsteiger und Rückkehrer

Erstmals Qualität bei Netzanbietern

Für flexible Bewegtbild-Fans wird das Jahr unglaublich reichhaltig. Die neuen Netzanbieter wie Amazon oder die Abonnementplattform Sky machen mit ihren eigenen Projekten den klassischen Anbietern das Leben deutlich schwerer. Für Sky dreht Tom Tykwer die Krimiserie aus dem Berlin der 1920er-Jahre „Babylon Deutschland“. Maxdome wiederum bietet mit „Jerks“ die erste eigenproduzierte Serie eines hiesigen Streamingdienstes – besetzt mit Publikumslieblingen wie Christian Ulmen, Fahri Yardim und Nora Tschirner. Und darauf warten viele: Matthias Schweighöfers Seriendebüt mit der in Deutschland produzierten Geschichte „You are Wanted“ für Amazon. Schweighöfer spielt den Projektmanager Lukas Franke, dessen Leben durch einen Hackerangriff aus den Fugen gerät, er führt auch Regie und produziert. Weiter im Angebot des Streaming- und Versandhauses sind Serien wie „Mozart in the Jungle“, „American Gods“ und „The Last Tycoon“.

Ein erstes Fazit:

Das Fernsehjahr 2017 wird blutiger und bunter zugleich. Bestimmte Themen werden breit- und damit wohl totgelatscht. Der Trend geht zur Serie sowohl im Gebühren-TV als auch bei den Bezahlsendern. Wer also Qualität sehen will, muss noch besser auswählen. Die SZ wird entsprechende Tipps geben. (mit dpa)

