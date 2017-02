TV-Tipp Liebling Kreuzberg in der Multikulti-Version Dimitrios Schulze ist Anwalt, Gelegenheits-Rapper und der Held einer neuen ARD-Serie.

Kiezanwalt Dimitrios „Dimi“ Schulze (Adam Bousdoukos) ist stolz auf seine Freundin Abeo (Zodwa Selele), die Fotos für ein Brautmodenheft gemacht hat. Foto: SWR/kurhaus prod. © swr/kurhaus production/johannes

Ein rappender Anwalt mit griechischen Wurzeln im Mannheimer Multikulti-Kiez – das ist „Dimitrios Schulze“. Die ARD kündigt den Protagonisten des Films als den neuen „Liebling Kreuzberg“ an. Mit Köpfchen, großer Klappe, viel Herz und gerne am Rande der Legalität kämpft Dimitrios Schulze (Adam Bousdoukos) für seine Mandanten. Zu sehen ist der Pilotfilm einer geplanten Serie am Donnerstag im Ersten.

Mit Videoclips und Hip-Hop macht Dimitrios Schulze, genannt Dimi, Werbung für sich und seine Hinterhof-Kanzlei. „Ich bin der Bro, den ihr braucht“ und „Ich bin einer von euch, hab nur Jura studiert“, rappt er. Die drogenabhängige Schmuckdiebin Samira braucht ebenso Dimis Hilfe wie die Handwerkerin Alexa, die einen Toten in ihrem Transporter entdeckt hat.

Um seine Schützlinge vor einem allzu strengen Urteil der Ermittlungsrichterin Eszter Petöfi zu bewahren, setzt er auf Kronzeugendeals oder schraubt ein wenig an der Faktenlage. „Er ist auch ein Trickser und mit allen Wassern gewaschen“, sagte Hauptdarsteller Bousdoukos. „Er ist überzeugt davon, dass in den Leuten, die Scheiße gebaut haben, immer etwas Gutes schlummert, dass sie nie so böse sind, wie sie dargestellt werden. Das aufzudecken, treibt ihn an.“ So unkonventionell, wie Dimi arbeitet, ist auch sein Privatleben. Der Anwalt lebt mit Mutter Helena, Schwester und Nichte zusammen, hilft der Mutter in ihrem kleinen Lebensmittelladen und hat Beziehungsstress mit Freundin Abeo. Die ist nämlich eifersüchtig auf Dimis Ex, die Anwältin Laura Pellegrini.

Das Drehbuch zu „Dimitrios Schulze“ hat Fred Breinersdorfer geschrieben, der selbst Jurist ist. „Dimis“ gebe es überall, sagt Breinersdorfer: „Es sind die Sich-selbst- Erfinder, die fähigen und trickreichen Großmäuler, die charmanten, augenzwinkernden Durchwurstler. Sie eint eines: ein untrüglicher Sinn für Gerechtigkeit.“

Mit „Dimitrios Schulze“ hat sich das Erste bemüht, einen etwas untypischen Donnerstagskrimi zu schaffen. Leider bleibt es beim Bemühen. Bemüht lustig und bemüht absurd, mehr Klamauk denn Krimikomödie. (dpa)

„Dimitrios Schulze“, 20.15 Uhr, ARD

