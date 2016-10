Liebe unter anderen Umständen Als 82-Jähriger veröffentlichte Siegfried Lenz seine erste und einzige Liebesnovelle. Das ZDF hat den Bestseller „Schweigeminute“ verfilmt.

Heimliche Liebe am Ostseestrand: Julia Koschitz und Jonas Nay sind in der Siegfried-Lenz-Verfilmung „Schweigeminute„ Englischlehrerin und Schüler und ein Paar. © ZDF

Es gibt Filme, die allein wegen einer einzigen Szene anrührend sind. In der Literaturverfilmung „Schweigeminute“ nach einer Novelle von Siegfried Lenz ist das so: Die nach einem Segelunfall schwer verletzte Lehrerin Stella Petersen liegt im Krankenhaus. Lehrer und Schüler, darunter ihr heimlicher Liebhaber Christian, versuchen, Worte zu finden, Süßes und Blumen loszuwerden. Schließlich intoniert eine Schülerin „Scarborough Fair“, jenes durch Simon & Garfunkel berühmt gewordene romantische Volkslied über ein Liebespaar, das wieder zueinanderfinden will. Stella laufen wortlos Tränen übers Gesicht – und Christian weiß nicht, dass er sie zum letzten Mal lebend gesehen hat. Siegfried Lenz sagte über seine Novelle: „Es ist keine reine Love-Story, es ist auch Pädagogik im Spiel, Pädagogik und Liebe. Die Engländer haben einen schönen Ausdruck hierfür: love and circumstances, die Umstände, unter denen eine Liebe möglich ist.“

Die Drehbuchautoren André Georgi, Claudia Kratochvil und Thorsten M. Schmidt haben die feindselige Atmosphäre gegen diese verbotene Liebe deutlicher herausgearbeitet als das Buch. Im Fokus steht die Beziehung zwischen Stella (burschikos-erotisch: Julia Koschitz) und Christian (Jonas Nay). Nay spielt den Schüler, der seine erste Liebe erlebt, intensiv: „Ich glaube, man kann die erste große Liebe als einen Selbstfindungsprozess sehen.“

Den dramaturgischen Aufbau der literarischen Vorlage haben die Drehbuchschreiber und Regisseur Thorsten M. Schmidt filmgerecht geändert. Der Segelunfall ist schon kurz nach Beginn zu sehen, in der Novelle wird er erst am Ende geschildert. Manche Dialoge und Szenen sind härter als im Buch, die Liebesszenen leidenschaftlicher. Eine besondere Atmosphäre schafft die Kamera von Hannes Hubach mit betörend schön inszenierter Ostseelandschaft. Es ist das typische Lenz-Universum des Nordens. Regisseur Schmidt erzählt „Schweigeminute“ im 50er-Jahre-Ambiente zeitlos elegant, nicht zuletzt dank der überragenden Hauptdarsteller. (dpa)

„Schweigeminute“, Montag, 20.15 Uhr, ZDF

