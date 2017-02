Liebe in Zeiten des Kapitalismus Am Sonntag hält die Soziologin Eva Illouz eine Dresdner Rede über Liebe – und über Sex.

Eva Illouz hält ihre Dresdner Rede auf Englisch. Es wird eine Simultanübersetzung geben. © hans christian plambeck/laif

Kann man mit einem soziologischen Fachbuch die Leser hinter dem Ofen hervorholen? Eva Illouz ist das gelungen. 2011 erschien das Buch „Warum Liebe weh tut“. Die israelische Soziologin Illouz analysierte darin das Konstrukt der romantischen Zweierbeziehung in der heutigen Gesellschaft. Es war die Rede davon, dass den Menschen das Begehren abhanden kommt, weil sie die permanente Wahlmöglichkeit haben. Dass sie sich voneinander entfernen, weil sie jederzeit gehen und jemanden anderen besseren finden könnten. Dass wir romantische Gefühle für Smartphones haben – und denen für Menschen misstrauen. Liebe in Zeiten des Kapitalismus, das traf einen Nerv der Zeit. Die feminine Eva Illouz saß in Talkshows und auf Podien, gab Interviews und schrieb Gastartikel. Am Sonntag hält Eva Illouz im Staatsschauspiel eine Dresdner Rede mit dem Titel „Sexuelle Freiheit und die zunehmende Verunsicherung“.

Als selbst erklärte Feministin rät Eva Illouz Frauen nicht etwa, sich aus den Fängen mächtiger Männer zu befreien. Im Gegenteil, ihre Texte feiern Romantik und Leidenschaft. Doch sie kritisieren auch die Freiheit als Ideal, das die Partnersuche vor allem von Frauen verkompliziert. Ihre Dresdner Rede verspricht, ebenso lebensnah wie wissenschaftlich fundiert zu werden. Eva Illouz spricht auf Englisch und wird für alle Zuschauer simultan ins Deutsche übersetzt.

Dresdner Rede von Eva Illouz: Sonntag, 12.2., 11 Uhr, Schauspielhaus Dresden, Kartentel.: 0351 84042002; www.sz-ticketservice.de

