Liebe in Zeiten der Einwanderung Arabische und deutsche Jugendliche erzählen in Dresden „Romeo und Julia“ einmal ganz anders.

„Romeo und Julia“ auf der Skaterbahn. Im Dresdner Kleinen Haus spielen 13 deutsche und arabische Jugendliche das Shakespeare-Drama auf sehr eigene, turbulente Art. © Krafft Angerer

Unmögliche Liebe, verfeindete Familien – der Evergreen des Theaters „Romeo und Julia“ passt in jede krisengebeutelte Zeit. Für den Dresdner Kulturraum der Gegenwart heißt das: Freundlich gesinnte arabische Einwanderer treffen auf skeptische Dresdner Einheimische. Solch eine kulturelle Herausforderung genügt natürlich, um es einer jungen Liebe schwer zu machen. Willkommen in der Welt der Capulets und Montagues auf der Bürgerbühne des Dresdner Staatsschauspiels. Die Idee ist gut. Auch wenn ein Theaterprojekt in arabischer und deutscher Sprache nicht barrierefrei ist, wie sich zur Premiere am vergangenen Sonnabend zeigte.

Live gespielte World Music von Michael Emanuel Bauer und eine skaterartige Bodenwellen-Bühne von Markus Pötter erwarten das Publikum. 13 Jugendliche arabischer und deutscher Herkunft springen herbei und fragen: Wie stellt man sich eine islamisch-deutsche Jugendliebe vor? Wie darf man eine Liebe leben, wenn Glaubensvorschriften oder Elternvorstellungen zum Problem werden? Dass diese Fragen nicht aus der Luft gegriffen sind, sieht man auf der Videoleinwand. Häufig werden die gespielten Szenen der tragischen Liebesgeschichte des syrischen Romeo und der deutschen Julia unterbrochen, um junge Paare oder Islamwissenschaftler einzublenden. Sie erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen mit interkultureller Liebe. Und auch von ihren Gedanken zu vorehelichem Sex. Dieser Doku-Charakter ist durchaus erhellend und erheiternd, stiehlt aber gleichzeitig den jugendlichen Bürgern auf der Bühne kräftig die Schau. So fällt es schwer, Spannung aufzubauen. Selbst wenn Energie sich oft entladen darf. In Kampfchoreografien mit anheizenden Live-Rhythmen schwitzt das Ensemble. Doch der Kampf gilt auch der Aufmerksamkeit.

Denn wird arabisch gesprochen, laufen im Hintergrund Untertitel in Lichtgeschwindigkeit. Spricht man hingegen deutsch, huschen arabische Schriftzeichen vorbei. Die Fassung des Shakespeare-Stoffes von Martin Heckmanns presst bereits das Wichtigste aus dem Text. Fraglich ist dennoch, ob man nun jedes Wort in Untertiteln mitlesen muss. Im spielerischen Zusammenhang erklärt sich oft die jeweils unübersetzte Sprache von selbst. So zum Beispiel bei dem energetischen Dominik Lösche in der Rolle des sportlichen Vaters Julias. Auf der Gegenseite sorgt Ibrahim Qadi als Mercutio für Wirbel. Leider zählen die Einzelszenen zwischen Romeo, gespielt von Rouni Mustafa, und Julia, gezeigt von Tabea Günther, nicht zu den Glanzpunkten des Abends. Ihre Liebe wirkt behauptet, und ihr Leid wird von Geschrei begleitet, das die Regisseurin Miriam Tscholl hätte verhindern müssen. Aber deutlich kommt zum Ausdruck: Viel Herzblut haben das Leitungsteam und das große Ensemble in diese Shakespeare-Variation investiert.

Mit Übermut zerhauen die Jugendlichen zum Schluss ein Styropor-Denkmal, das Julias Eltern in Gedenken an das Selbstmörderpaar errichten ließen. Da darf auch der Saal mitsingen: „Sie haben uns ein Denkmal gebaut …“ Natürlich ist der Jubel groß. Vermutlich feiert man aber eher die hoffnungsvollen transkontinentalen Liebeskonzepte als eine berührende Aufführung des Theater-Evergreens. Was wunderbar gelingt, sieht man hinterher im Foyer: Lebendige Völkerverständigung.

Wieder am 6. und 31. 10. und 3 .11., im Kleinen Haus, Dresden; Kartentel.: 0351 4913555

zur Startseite