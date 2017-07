Liebe bis zum Wahnsinn In der Oper triumphieren die großen Gefühle. Ob ein Held zum Schuft wird, liegt in der Musik – oder beim Regisseur.

Manchmal haben die Götter ihre Hand im Spiel. Jeden Sommer nehme ich mir einen Klassiker vor; dieses Jahr war es Vergils „Aeneis“, die ich seit einem halben Jahrhundert nicht mehr gelesen hatte. Kaum beendete ich das Buch, da fragte man mich, ob ich einen Text zu Berlioz’ Oper „Les Troyens“ schreiben möchte. Ich schickte mich – wie eine fromme römische Matrone – in die göttliche Fügung, Gelegenheit, ein paar hehre Gedanken zu Papier zu bringen.

Vergils vielschichtiges Epos noch im Kopf, fiel mir etwas auf: In einem Opernlibretto sind nur die Worte der jeweiligen Rolle festgehalten; das ganze Spektrum der Emotionen aber entsteht erst durch die Musik und den Gesang. In einem erzählenden Gedicht hingegen schildert der allwissende Erzähler auch feinste Gefühlsschwankungen – und dem Erzähler wird seit jeher geglaubt.

In den Szenen mit Dido und Aeneas schaltet sich bei Vergil der Erzähler immer wieder ein. Mehrmals nennt er den Helden „gottesfürchtig“ und „pflichtbewusst“. (Nicht gerade Tugenden, die man von einem Opernhelden erwartet.) Vergil veranschaulicht damit Aeneas’ unbeirrbare Hingabe an die Stadt Rom, die es zu gründen gilt. Konnte es für einen Dichter zu Vergils Lebzeiten ein erhabeneres Thema geben?

Im größten Epos der Römer hat Aeneas den göttlichen Auftrag, jene Stadt zu erschaffen, die dereinst die Welt beherrschen sollte. Also musste er in vorteilhaftem Licht erscheinen, als ein bewundernswerter, tugendhafter Held. Will er dem zukünftigen Stadtstaat Rom dienen, bleibt ihm aber auch nichts anderes übrig, als Dido zu verlassen. Aus Pflichtgefühl, nicht aus einer Laune heraus. Damit uns dies einleuchtet, berichtet Vergil, Aeneas habe „durch Trost der Gekränkten Schmerz zu besänftigen versucht und sie vom Gram zu befreien durch Zuspruch“.

Bei Berlioz gibt es keinen Erzähler. Womöglich erscheint Aeneas dadurch als ein ganz anderer Mann. Als er sich aus Karthago davonschleichen will, ohne seiner Geliebten Lebewohl zu sagen, und dabei von Dido ertappt wird, klagt er: „Schont mich, liebe Dido, in meinem tiefen Schmerz!“ Und als er merkt, dass Dido ihm das nicht abkauft, behauptet er – wie ein Zeuge Jehovas, den man beim Verlassen einer Kneipe ertappt –, er stehe unter den „höchsten Befehlen der Götter“. Ja, er will Dido sogar weismachen, er sei ihres „Vergebens würdig“ (hat das nicht eher das Opfer zu entscheiden?), und verharrt in dieser egoistischen Selbsttäuschung, bis Dido geht und sich das Leben nimmt.

Ohne einen Erzähler, der für ihn Partei ergreift, ist Aeneas womöglich aber auch schutzlos gegenüber einem Regisseur, der in ihm einen Schwächling oder Schuft sehen möchte: Da ist niemand, der ein derartiges „Konzept“ von ihm fernhält. Doch die leidenschaftliche Aufrichtigkeit von Aeneas in seiner letzten Arie sollte ihn vor allzu schweren Eingriffen durch die Regie bewahren.

Berlioz’ Dido ist ein Gänschen, sie liebt ihn bis zum Wahnsinn, selbst, als sie auf den Scheiterhaufen steigt: „Ach, meine Seele folgt dir, gefesselt an deine Liebe.“ Noch während sie zum Schwert des Geliebten greift, fleht sie dessen Mutter an: „Venus! Gib mir deinen Sohn zurück!“ So viel zum Tod aus Liebe im 19. Jahrhundert.

Vergil genügt dem Gebot der Schicklichkeit, indem er seinen Lesern erklärt, Dido habe, für Aeneas bis ins Innerste entflammt, ihre Scham abgelegt. Selbst die Götter vermögen wenig auszurichten: „Was helfen ihr, die außer sich ist, Schreie und Gelübde?“ Ihr bleibt nur Rachsucht. Bevor sie sich umbringt, verwünscht sie Aeneas: „Soll er doch Hilfe erflehen und die Seinigen unwürdigen Todes endigen sehn ... Soll er vor der Zeit hingerafft werden, im Sand hinsinken ohne Begräbnis!“

Vergil ruft seinen Lesern ins Gedächtnis, dass Rom und Karthago seit jeher im Widerstreit liegen. Dido verdammt daher nicht allein ihren Geliebten, sondern sein gesamtes Volk. „Ihr, Tyrer, verfolgt das Geschlecht und den künftigen Nachwuchs ewig mit Hass!“ – „Nicht Liebe noch Bund sei zwischen den Völkern!“

Vergil verband mit seinem Epos nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine politische Absicht; schließlich war Dido die Königin von Karthago, jener Stadt, die Rom Konkurrenz machte. Dido und Karthago mussten fallen, damit die neue Hauptstadt der Welt den Sieg davontragen konnte.

Berlioz, Mann seiner Zeit und Opernkomponist dazu, schert sich keinen Deut um den Ruhm von Rom oder um historische Genauigkeit. Ihm geht es um eine große romantische Heldin, die, noch während sie ihr Leben aushaucht, wunderbare Arien singt; kein Opfer der Politik oder der sich einmischenden Götter, sondern ein Opfer der Liebe, Liebe, Liebe.

