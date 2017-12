Lichtspiele auf hellen Leibern Das Albertinum dokumentiert die Zusammenarbeit von Rodin mit dem Fotoamateur Druet.

Eugène Druet fotografierte einst im Atelier von Auguste Rodin. © SKD

Als der französische Bildhauer Auguste Rodin erstmals Fotografien bemüht, um Vorwürfe seiner Kritiker zu entkräften, ist Eugène Druet noch ein Kind. Man hat Rodin 1877 wegen des Realismus seiner ersten lebensgroßen Figur verdächtigt, er habe sie seinem Modell abgeformt. Als Georg Treu, Direktor der Dresdner Skulpturensammlung, 1894 als ersten Rodin, als allerersten Ankauf für Deutschland die Maske des „Mannes mit gebrochener Nase“ für sein Museum erwirbt, speist der Bildhauer häufig in dem Café zu Mittag, das Druet in der Nähe seines Ateliers betreibt. Zwei Jahre später beauftragt Rodin den Autodidakten, sein Werk angemessen fotografisch zu vermitteln. Was Druet ihm während der Cafébesuche an Fotos zeigte, hat ihn begeistert. Anlässlich des 100. Todestages Rodins widmet das Albertinum der ungewöhnlichen Zusammenarbeit der beiden eine Sonderschau.

Der Amateurfotograf Druet zeigt Rodins Skulpturen auf bis dahin nie gesehene Weise: noch mit dem abgelegten Werkzeug auf dem Sockel im Atelier vor weiteren Skulpturen. Oft im Detail. Sogar, wie bei „Johannes der Täufer“ im Musée de Luxemburg, mit einer Kamera im Bild, um die Rolle der eigenen Kunst zu bekräftigen. Das ist umso verblüffender, weil Rodin, seiner Zeit gemäß, die Fotografie nicht als Kunst sah, sondern als elementaren Realismus. Praktisch als einen Verstärker seiner Arbeit, die längst nicht allein dem natürlichen Vorbild folgt, sondern vielmehr der von Rodin beim Modell vermuteten Gemütsregung. Sehr schön, wie Druets Bilder vom Schaffensprozess auch Rodins Vorliebe für Fehler und Fragmente dokumentieren oder das Hervorwachsen einzelner Körperteile aus einem Marmorblock.

Die zu fotografierenden Skulpturen hat freilich Rodin ausgewählt; die Blickwinkel, Hintergründe, das natürliche Licht möglicherweise schon beide. Die Glasnegative sind sowohl von Rodin als auch von Druet signiert. Ihre Zusammenarbeit währt bis 1900, als Rodin anlässlich der Pariser Weltausstellung eine eigene Schau bekommt — inklusive ausgestellter Fotos und Verkauf der Abzüge. Druet hat dies organisiert. Später werden berühmte Fotografen für den Bildhauer arbeiten: Alvin Langdon Coburn, Edward Steichen, Gertrude Käsebier … Druet fotografiert künftig Werke von Vincent van Gogh und anderen Malern. Auf Rodins Rat hin gibt er die Gastronomie auf und gründet 1903 eine Galerie. Druet stirbt 48-jährig 1916, Rodin ein Jahr später, im Alter von 77 Jahren.

Der Museumsdirektor Georg Treu hat die Weltausstellung besucht und ist von Druet überzeugt. „So will Rodin seine Schöpfungen gesehen wissen, in einem Licht, das aus Halbtönen auf der Oberfläche der Leiber spielt, die Schatten auflöst und die Formen eint.“ 1901 erwirbt Treu eine „complette Collection“ von dessen Fotografien für die Dresdner Sammlung – als Ergänzung des damals auf zwölf Skulpturen, Köpfe und Masken Rodins angewachsenen Bestandes. Heute besitzt Dresden die meisten Werke des Bildhauers außerhalb Frankreichs. Von den 273 Fotografien Druets sind nach dem Zweiten Weltkrieg nur 42 erhalten. In der Sonderschau sind 37 von ihnen zu sehen. Passenderweise ist ihnen Rodins „Eva“ zugesellt – von Druet im Atelier in einer anderen Version mit Werkzeug fotografiert.

Bis 4. März im Dresdner Albertinum, geöffnet dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

