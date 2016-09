Lichtgestalten aus der Düsternis Drei Oberlausitzer wollen ihre schwarze Szene-Familie retten. Dafür tun sie sich sogar mit einem Bluesfan zusammen.

Plüschfledermaus zur schwarzen Party im Kesselhauslager: Mario Schulze, Juliane Riedel und Heiko Gruhl nehmen sich nicht gerne zu ernst. Die Fledermaus sitzt normalerweise bei Juliane Riedel in ihrer Ebersbacher Wohnung. © Thomas Kretschel

So viel Düster-Stimmung war gar nicht beabsichtigt. Der vordere Teil des Kesselhauses Singwitz ist Ruine pur: Auf Dachbalken wächst ein kleiner Wald. Dahinter, im Garten an der Spree, leuchten Fackeln. Durch den Dämmerhimmel fliegen Fledermäuse. Echte. „Hochglanz würde nicht zu uns passen“, sagt Juliane Riedel. Dafür sind die Gäste herausgeputzt. Sie trägt Brokatrock mit Spitzenbluse und Korsage. Die ersten Gäste betreten den Garten. Geflochtene Bärte, geschnürte Taillen, Männer in Schottenröcken nehmen an den Tischen neben den Fackeln Platz. Für die kleine schwarze Szene der Oberlausitz ist das Kesselhaus in Singwitz bei Bautzen die Rettung.

Und es ist eine Überraschung. Lässt man sich vom ersten Ruinen-Anblick nicht abschrecken und macht sich auf die Suche nach einer Tür, entdeckt man den hinteren Teil des Kesselhauses, die sanierte Version mit roten Backsteinwänden, nackten Metallträgern, der großen Bühne, den braunen Sofas und den kleinen, grünen Tischen. Seit 2013 organisieren Heiko Gruhl und seine Freundin Juliane Riedel hier etwa alle zwei Monate Partys für die Gothic-Szene. Einmal im Jahr findet die Schwarze Oberlausitzer Tanznacht statt. Die läuft gerade. Aus den Lautsprechern dröhnt die US-Band Marilyn Manson. Aber keiner tanzt. Noch nicht. Soll Marilyn doch toben. Jetzt wird geredet, draußen im Garten. „Das ist hier immer wie bei einer Familienzusammenkunft“, sagt Juliane Riedel, die als Deutschlehrerin Erwachsene unterrichtet, oft Ausländer. „Ich kann tagsüber noch so viel Stress haben. Wenn ich abends nur zehn Minuten auf Party bin, bin ich zu Hause.“

Mit Samt, Spitze und Leder

Schwarze Szene; optisch lässt sich das immer so hübsch beschreiben. Für die 34-jährige Juliane Riedel und die anderen aber steckt hinter der schönen Kleidung mit Samt, Spitze und Leder viel mehr: „Es ist ein Lebensgefühl.“ Eines, das sich schwer beschreiben lässt. „Die Musik ist wichtig und charakterisiert uns ganz gut.“ Viele Szene-Bands machen Musik mit Party-Rhythmus, packen dazu aber oft nachdenkliche Texte. Für Juliane Riedel ist die schwarze Szene vor allem eine Großfamilie: Rund 120 Gäste aus der Oberlausitz kommen zu den Partys in den 650-Einwohner-Ort Singwitz. Für den DJ jedes Mal eine Herausforderung, denn homogen ist die Sippe nicht. Anhänger des Dark Wave treffen auf EBM-Fans und Romantiker. Dark Rock, Metal, Punk, Elektro, Neo-Folk – in der Oberlausitz sollten die DJs am besten alles dabei haben.

Viele Jahre gab es für die dortige schwarze Familie eine Anlaufstelle: die Fabrik Ebersbach, südwestlich von Löbau. Das war früher der beliebteste Party-Treff der Szene. Vor drei Jahren war Schluss, aus verschiedenen Gründen. Die Oberlausitzer Juliane Riedel, Heiko Gruhl und der DJ Sascha Juranek – später kam noch Mario Schulze dazu – nahmen das nicht hin. „Wir wollten nicht, dass die Szene auseinanderfällt“, sagt Gruhl. Sie gingen auf die Suche nach einem neuen Ort.

Die Abgelegenheit, der Industriecharme, die Fledermäuse – so viel Klischee war nicht beabsichtigt. Aber Heiko Gruhl wusste als Postzusteller vom Kesselhaus. Er fuhr hin und traf den Mann, der jetzt an der Kasse sitzt: Andreas Greiner-Bär. Er macht zur schwarzen Tanznacht den Kassierer. Ein Mann, Alter unbestimmbar wegen einer ebenso undefinierbaren Monstermaske, tritt an ihn heran und bezahlt seinen Eintritt. Greiner-Bär drückt ihm ungerührt einen Stempel auf die Hand. Das hier, das Kesselhaus ist seine Welt. „Wenn Depeche Mode läuft, höre ich vielleicht mal hin“, sagt der 54-Jährige. Aber zumindest farblich hat er sich dem Abend angepasst: schwarzes T-Shirt. Was er aber eigentlich mag, lässt sich am Schriftzug auf dem Shirt ablesen: Jackie Leven, ein britischer Folkmusiker. „Aber ich habe meine Schwierigkeiten mit Schubladen. Am liebsten würde ich sie aufreißen und danach alles unsortiert wieder zusammenräumen.“ Im Grunde macht er das auch. Die schwarzen Partys sind nur ein ganz kleiner Teil dessen, was im Kesselhaus los ist. Seit fast 20 Jahren holt Andreas Greiner-Bär Bands und Solisten verschiedener Genres nach Singwitz. Die Band Silbermond hat hier in ihrer Anfangszeit geprobt, damals noch als Jast, und gab später Geheimkonzerte. Gitarristenlegende Joe Bonamassa war in Singwitz, die Punkrocker von Mutabor auch, ebenso Reckless Pedastrant, die erste Band von Rea Garvey. „Damals ist der Keyboarder von der Bühne gefallen. War echt gut“, erinnert sich Greiner-Bär. Solche Sätze sagt er immer im ernsten Tonfall. Und jedes Mal hört man das innere Lachen.

Angefangen hat für ihn alles in Thüringen. Greiner-Bär stammt aus Erfurt, vor 20 Jahren arbeitete er in Weimar als Pflegeheim-Leiter. Eines Tages meldete sich ein Studienfreund bei ihm, Holger Bayn. Dessen Vater war damals Bürgermeister von Singwitz und suchte nach Investoren, die mit der Industrieruine auf der Industriestraße etwas anfangen könnten. Einst war es das Kesselhaus und Kohlelager einer Pulverfabrik. Bürgermeister Bayn fragte bei seinem Sohn nach, der wiederum bei Greiner-Bär. Ob das nicht was für Konzerte wäre? Greiner-Bär beschreibt sich als leidenschaftlichen Konzertgänger. Immer schon, auch zu DDR-Zeiten. In Erfurt konnte er West-Radio hören. „Ich habe zum Beispiel für die Wunschsendung Postkarten an den NDR 2 geschickt.“ Jetzt erfüllt er sich seine Wünsche eben selber, in Singwitz.

Holger Bayn, der Unternehmer Rüdiger Schumann und er gründeten eine GmbH und fingen an. „Alleine würde das in dieser Größe gar nicht funktionieren“, sagt Greiner-Bär. Das ist ihm wichtig: die vielen Helfer. „Mittlerweile gibt es Stammgäste, die fragen, ob sie helfen können.“ Dann ist da noch die Intensiv-Crew, die hier regelmäßig Techno-Partys veranstaltet. Der Verein war wenige Jahre nach Gründung der GmbH eingestiegen. Und auch die Leute um Juliane Riedel und Heiko Gruhl gehören zu den Unterstützern.

„Es gab schon Künstler, die das hier für einen Scherz gehalten haben“, erzählt Greiner-Bär. Die nach dem ersten Blick auf die Ruine nicht aus dem Auto steigen wollten. Bayn und er hatten bei der Sanierung mit dem ehemaligen Lager begonnen, also mit dem kleineren Teil der Ruine. Sie entkernten, schnitten Wände aus dem ehemaligen Kohlelager, erneuerten den Fußboden – und stellten fest, wie viel Kraft und Geld das kostet. Zu viel, um auch den größeren Teil zu sanieren. Es blieb bei dem ehemaligen Lager. Deshalb heißt die Halle offiziell auch Kesselhauslager. Es funktionierte auch so, am Ende stiegen doch alle Künstler aus dem Auto.

Überraschungsgebäude, Rettung für die schwarze Szene, Techno-Palast, Kleinkunstbühne, das alles ist das Kesselhaus. Was es aber nie war: eine Einnahmequelle, die reichen würde, um davon zu leben. „Wenn ich keinen Plan B gehabt hätte, wäre ich jetzt vielleicht tief enttäuscht.“ Greiner-Bär ist Sozialarbeiter. Aber die Kesselhausmacher waren von Anfang an anders an die Sache herangegangen. „Wir haben gesagt, wir können damit auch auf die Fresse fallen. Das wird uns aber nicht die Beine wegziehen.“ Sie haben all die Jahre einfach weitergemacht. Und tun das auch weiterhin. „Wenn wir zumachen würden, wissen wir, dass einige Leute traurig wären.“

Am 17.9. spielt die Bluesrock-Band Engerling im Kesselhaus, am 8.10. ist die nächste Dark Music Party; Kesselhauslager, Industriestraße 4, Singwitz.

