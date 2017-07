Lichtblick am Abgrund Kein Stoff für die Gruftie-Disco: Die slowenische Band Laibach widmet sich Nietzsche-Versen und erfindet sich neu.

Manch einer dürfte glauben, diese Truppe will der Welt jetzt so eine richtig schöne Gruselei bescheren. Laibach, provokationserfahrenes Kunstkollektiv aus der slowenischen Hauptstadt, vertonte für sein neues Album „Also sprach Zarathustra“ Verse von Friedrich Nietzsche. Bei der totalitären Symbolik, mit der Laibach schon seit mittlerweile über 35 Jahren operiert, schien klar, was da kommt, ein Mix aus Elektro-Bumbum und Metaphern vom Übermenschen. Aber: Ausgetrickst: Wie so oft schon erfindet sich die Band (zumindest ein bisschen) neu und reduziert zuerst das Beat-Arsenal auf ein überschaubares Maß.

Statt des einst für „Tanz mit Laibach“ gepflegten teutonischen Gestampfes wird nun auf Zehenspitzen gegangen. Minutenlang wehen sphärische Klangfetzen umher, bis Milan Fras mit seiner teils künstlich weiter eingedunkelten Gruftstimme einzelne Sätze rezitiert und die Romantik köpft. Dass „Also sprach Zarathustra“ zunächst als Theaterstück konzipiert und aufgeführt wurde, merkt man dabei deutlich. Immer, wenn die Musik sich länglich dehnt, passierte auf der Bühne wahrscheinlich genug, um das Publikum zu fesseln. Ohne diese Bilder bleibt das Dramatische oft nur behauptet, die reine Klangkunst etwas blutarm. Dennoch schält sich oft genug dunkel leuchtende Schönheit aus diesen sanft rollenden Klangwellen, wird das Ganze mal ruppiger, mal von feiner Ironie getragen und ist ganz sicher kein neuer Stoff für die Gruftie-Disco.

Dank Orchesterunterstützung verknüpfen die hauseigenen Elektroniker Neo-Klassik mit Ambient und Avantgarde-Pop. Laibach folgen Nietzsche von Untergang zu Untergang, streifen die Nacht, das Glück und die Unschuld, um letztlich „Von den drei Verwandlungen“ zu künden. Mit heller Stimme lässt Mina Špiler in „Von Sonnen-Aufgang“ tatsächlich viel Licht herein. Ohne den Laibach-Kontext käme das schon nah an den Kitsch-Abgrund heran, hat so aber einen Subtext, der die Nummer rettet.

Nachdem die Band zuletzt mit Konzerten in Nordkorea die ironische Brechung auf die Spitze getrieben hatte, tourt sie demnächst mit dem „Also sprach Zarathustra“-Programm durch Europa und kommt im November auch nach Dresden. Dann gibt es sicher auch eine originelle Visualisierung obendrein.

Das Album: Laibach, Also sprach Zarathustra (Mute)

Das Konzert: Laibach, 21. November, 20 Uhr, Reithalle, Dresden; Karten für 28,20 Euro im Vorverkauf

