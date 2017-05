Licht im verkorksten Kinderleben Das Neiße-Filmfest verbucht erneut ein Zuschauerplus. Doch es bleibt noch Luft nach oben.

Es ging viel ums Erwachsenwerden beim Neiße-Filmfestival, das am Sonntag im deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck zu Ende gegangen ist. Rund 130 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme waren zu sehen. Eine ganze Reihe befasste sich direkt oder indirekt mit Menschen, für die es höchste Zeit ist, Verantwortung zu übernehmen. Aber auch mit Gruppen, Gesellschaften, Religionsgemeinschaften, die sich damit auseinandersetzen müssen.

Das steht auch für das Festival im 14. Jahr an. Die Arbeit des Teams mit lediglich zweieinhalb hauptamtlichen Mitstreitern, einigen Honorarkräften und vielen Ehrenamtlern – in den heißen Tagen bis zu 180 – ist professioneller geworden. Zuständigkeiten sind geklärt, für die Moderation von Eröffnung und Abschluss wurden bezahlbare und funktionierende Lösungen gefunden. Doch ein großer Schritt bleibt zu tun. Die Organisatoren müssen einen Weg finden, um bei allem Anspruch an die Qualität von Filmen ein breiteres Publikum zu locken. Etwas über 6 000 Besucher kamen in die Kinos, zu Lesungen und Konzerten. Da ist aber noch Luft nach oben. Etwa über Filme, mit denen die Schwelle für einen Festivalbesuch ein wenig gesenkt wird.

Teilweise fehlte den Wettbewerbsbeiträgen 2017 auch eine echte Geschichte, boten sie nicht viel mehr als Beobachtungen. Schalteten sich für eine Weile ein in das Leben von x-beliebigen Menschen. Folgten dem mitunter recht banalen Alltagsgeschehen und klinkten sich irgendwann wieder aus.

Es mag daran liegen, das hauptsächlich Arbeiten junger Filmemacher im Hauptwettbewerb des Neiße-Filmfestes laufen. Ihnen fehlt häufig das Geld für aufwendige Produktionen; mehr echte Geschichten ließen sich aber sicher finden. Auch etwas üppigere thematische Vielfalt hätte dem diesjährigen Hauptausscheid gutgetan.

Dass Relevanz und Berühren-Könnne sich nicht ausschließen, zeigte die tschechisch-slowakische Produktion „Pátá lod“ („Das fünfte Schiff“) von Iveta Grófová. Sie erzählt von der zehnjährigen Jarka, von der Mutter mehr oder weniger sich selbst überlassen. Der Zufall schickt Jarka und dem Nachbarsfreund Kristian ein Zwillings-Baby-Pärchen ins verkorkste Kinderleben. Die beiden kümmern sich rührend und schaffen sich für kurze Zeit in einem verfallenen Gartenhaus ihre kleine heile Familienwelt. Vanessa Szamuhelová wurde für ihre Rolle als Jarka mit dem Preis für die beste Darstellerin ausgezeichnet. Tatsächlich ist das Mädchen sehr überzeugend im Hin- und Hergerissensein ihrer Figur zwischen der Liebe zur Mutter und der Verzweiflung über deren Egoismus, zwischen dem Abfinden mit der Realität und dem sich wegträumen in die heile Wunschwelt.

Ingesamt wurden zur Preisverleihung im tschechischen Varnsdorf neun Auszeichnungen vergeben. Der erstmals von Sachsens Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst gestiftete und mit 5 000 Euro dotierte Neiße-Filmpreis ging an „Špína“ („Dreck“) um eine von ihrem Lehrer missbrauchte Schülerin.

