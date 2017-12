Letztlich Prinzessin Mit „Star Wars – die letzen Jedi“ findet die erfolgreichste Kinomärchenreihe der Welt endgültig zurück zur alten Klasse.

In dringender Mission: Während die guten Rebellen im All um ihr Leben kämpfen, bittet Rey (Daisy Ridley) den gebrochenen Helden Luke Skywalker (Mark Hamill) auf dessen einsamer Insel um Hilfe. Doch der lehnt ab. Noch. © Jonathan Olley/Lucasfilm

Bestimmt ist Rian Johnston immer noch komplett von den Kindersocken: Vor 40 Jahren erlebte auch er in einem kalifornischen Provinzkino mit, wie das erste „Star Wars“-Abenteuer ein völlig neues Filmzeitalter einläutete. Wie böse Mächte mit Todessternen, Tie-Fightern und trabenden Festungen gegen gute Mächte mit Laserschwertern, X-Wings und schrottigen Rebellenbasen kämpften. Wie Erfinder und Regisseur George Lucas aus Science-Fiction, Fantasy sowie jeder Menge Rumsbums ein Genre zusammenstoppelte, dessen inzwischen acht Milliarden Dollar schwere Erfolgsgeschichte bis heute nicht von dieser Welt scheint.

Und nun das. Nun darf der kleine Rian von damals das ganze angehimmelte Weltraumgedöns sogar kommandieren. Einschließlich jener beiden Helden, zu denen er damals aufblickte, zu Prinzessin Leia und deren Bruder Luke Skywalker. Doch damit immer noch nicht genug: Fast 20 Jahre, nachdem die imperiale Sternensaga mit der Episode „Die dunkle Bedrohung“ aus den Gleisen sprang, schlecht und wirr wurde und ins Banal-Beliebige ausfranste, schnürt Johnston als Autor und Regisseur von „Star Wars – Die letzten Jedi“ die Fransen wieder zum Ganzen. Und führt die unendliche Geschichte zurück zur alten Stringenz, zum alten Witz, zum alten Charme, kurz – zur alten Größe.

Um fair zu bleiben: Die Rückbesinnung wurde schon 2015 eingeleitet mit dem ersten Teil der neuen Trilogie, mit „Das Erwachen der Macht“. Dafür hatte Regisseur J. J. Abrams klugerweise voll auf Retro und die altmodische Ästhetik des 35-Millimeter-Films gesetzt, mit vertrauten Motiven des allerersten Star-Wars-Films an die guten Zeiten angeknüpft und deren Geschichte fortgeschrieben. Das aber mit frischen Ideen sowie fein ausgedachten neuen Figuren. Und natürlich mit den Alten: Prinzessin Leia (Carrie Fisher) wurde reanimiert, Han Solo (Harrison Ford) samt Chewbacca, am Schluss tauchte sogar Luke Skywalker (Mark Hamill) wieder auf. Zum kalkulierten Ergötzen der weltweiten Fangemeinde.

Kampf für ein besseres Weltall

In „Die letzten Jedi“ nun dreht sich alles um Leia und Luke und die junge Heldin Rey (Daisy Ridley). Die hat Luke auf dessen einsamer Insel aufgespürt und bittet ihn um Hilfe. Er soll sie fortbilden und noch einmal den Rebellen unter Leia helfen. Dieser Multiplanetenkulti-Truppe sitzt inzwischen der schrumpfköpfige Tyrann Snoke und dessen Erster Orden direkt im Nacken. Wohl konnten sie ihren Stützpunkt evakuieren und den mächtigsten Bösen-Kreuzer erledigen. Nun aber werden die Guten mit ihren wenigen Schiffen von Snokes Übermacht verfolgt, und der Sprit wird knapp.

Zwischen diesen beiden Erzählsträngen wechselt Rian Johnston geschickt genug hin und her, dass dieser mit zweieinhalb Stunden ausuferndste Star Wars-Film zwar ziemlich lang ist, jedoch nie länglich wird. Zudem sorgen die Helden der mittleren FiPersonalebene um die draufgängerischen Piloten Poe (Oscar Isaac), Finn (John Boyega) und Neuzugang Rose (Kelly Marie Tran) für reichlich Wirbel und kämpferische Spektakel. Nicht allein deshalb kann „Die letzten Jedi“ das Niveau des Vorgängers locker halten: Autorenregisseur Rian Johnston legt noch eine Schippe Humor drauf und lässt weitere herrlich schräge Kreaturen aufmarschieren. Etwa die entnervten Haushalts-Echsen Luke Skywalkers. Oder jene Pinguin-Subspezies, die Chewbacca an den Rand der Verzweiflung kreischt.

Auch die Riege der relevanten Rollen ist wieder arg umfänglich. Mit der Folge, dass selbst die renommiertesten und spannendsten Akteure kaum Gelegenheit bekommen, ihr Können auch auszuspielen. Was besonders bedauerlich ist im Fall von Oscar Isaac und Benicio del Toro, der als verschlagener Code-Knacker eben nur verschlagen ist und ansonsten seine Gesichtsknautschzonen auf übliche beniciodel-

toroeske Weise verzieht. Über Laura Dern freut man sich immerhin schon deshalb, weil sie überhaupt mal wieder zu sehen ist. Und gar den Heldinnentod für ein besseres All sterben darf.

Umso mehr Konzentration bleibt für Daisy Ridley übrig, die mit unverbrauchter Frische Reys inneren Kampf zwischen Gut und Böse kurz vorm Erwachen der Macht locker in den Griff kriegt. Die größte Faszination geht indes von den beiden tragisch Verwandten aus. Von Mark Hamill, dessen gebrochener Luke Skywalker nur noch auf den Tod wartet, weil er bei der Erziehung von Han Solos Sohn versagt und der seinen eigenen Vater tötete. Und von Adam Driver als Solos Sohn Kylo Ren. Noch bemerkenswerter als in „Das Erwachen der Macht“ steigert sich Driver mit ganzer Mimik und Gestik in die Sehnsucht seiner Figur, die endlich so hart, grausam und radikal wie der selige Bad Lord Darth Vader sein will, es aber doch – noch? – nicht schafft. Kein Schelm, wer da an King Lear denkt. Leider wird es ein solches Familientreffen wie hier nicht mehr geben: Carrie Fisher ist wenige Monate nach Abschluss der Dreharbeiten gestorben und eine andere Leia nur schwerstens vorstellbar.

Chewbacca – frisch verföhnt

Womit wir beim kuriosen Paradox der Serie wären: Sie wird auch mit Abschluss der aktuellen Trilogie 2019 nicht enden, vielmehr weitere Abenteuer mit völlig neuen Figuren auf die Leinwände bringen, womöglich ewig dauern und endlos Kasse machen, und sei es mit „C3PO – jetzt blecht’s“ oder „Chewbacca – frisch verföhnt“. Doch jene Zukunft, in die Urvater George Lucas vor 40 Jahren aufbrach, hat sich von der höchstwahrscheinlich wirklichen Zukunft noch weiter entfernt als damals.

Insofern ist es gleich doppelt nostalgisch, diesem visuell überbordenden Abenteuer mit seinen Sternenkreuzern und Sturmtruppen zuzuschauen, während die wahren Konflikte sich immer mehr ins Unsichtbare verlagern, auf die Ebene des Digitalen, der Cyber Wars. Vielleicht bereitet ja auch „Die letzten Jedi“ eben deshalb einen derart ungetrübten Mordsspaß, weil „Star Wars“ endgültig nicht mehr mit Menschheits-Dystopien spielt. Sondern nur mit Märchen aus einer fernen Galaxie.

