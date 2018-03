Der Krimi am Sonntag Lena und die Angsthäsin Im ersten SWR-Tatort nach Kopper wird improvisiert, aber es bleibt die Frage: Wer nimmt den Platz des Kommissars ein?

Johanna Stern (Lisa Bitter, rechts) wurde zusammengeschlagen. Sie kann ihrer Chefin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) nicht sagen, wer es war, sie will nur heim und weg aus dem gruseligen Hotel, in das die Mordkommission gelockt wurde. © SWR/Martin Furch

Sie haben es wieder getan – trotz Kritik. Nach „Babbeldasch“ drehten Regisseur Axel Ranisch und Autor Sönke Andresen für den SWR wieder einen Sponti-Tatort ohne Dialoge im Drehbuch. Und nach dem ersten Experiment mit einer Ludwigshafener Laienspieltruppe ist der zweite Versucht mit improvisationserfahrenen Profis besser gelungen.

Auch „Waldlust“ spielt an einem eng umrissenen Tatort, dem schaurigen Landhotel „Lorenzhof“ im tiefsten winterlichen Schwarzwald, wo sich vor Jahrzehnten der Jetset die Klinke in die Hand gab, bis ein rätselhaftes Familiendrama das frivole Treiben beendete und die Zeit stehen blieb.

Die richtige Kulisse für die Ludwigsburger Mordkommission, um mit einem Coaching den Abgang des Kollegen Kopper zu verarbeiten. Ein Menschenknochen in der Nudelsuppe, und es dämmert Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), dass sie hergelockt wurden, um die alte Geschichte aufzuklären. Damals wurde die Betreiberin ermordet, ihr Mann verschwand, dessen Bruder musste nach einem Indizienprozess 15 Jahre ins Gefängnis.

War „Babbeldasch“ noch so etwas wie ein Agatha-Christie-Verschnitt, bei dem fast alle Akteure Verdächtige waren, so kommt „Waldlust“ mit einem eher gruseligen, aber auch skurrilen Szenario daher. Nächtliche Friedhofsbesuche, ein aufbrausender Wirt mit blutverschmierter Schürze, der jetzt das morbide Hotel betreibt und für Doro sorgt, die anscheinend verwirrte Tochter der ermordeten Waltraut. Doro hängt schließlich stranguliert im Keller. All das und zwei skurrile Dorfpolizisten schaffen Dynamik und fördern die Improvisationskunst, die den Darstellern abverlangt wird und die, bis auf wenige Versprecher, gefällt.

Dafür fehlt Mario Kopper (Andreas Hoppe). Nach dessen eher müden Abgang zeigte Johanna Stern (Lisa Bitter) in „Waldeslust“ wenig Ambitionen, in die Fußstapfen des mürrischen Möchtegern-Italieners zu treten. Sie kam 2014 als Urlaubsvertretung zur Ludwigsburger Moko. Im Gruselkrimi „Waldeslust“ gab sie die kluge, aber ängstliche Mutter zweier kleiner Kinder mit dem vielsagenden Satz: „Ich will jetzt heim.“ Damit schafft sie keine Augenhöhe zu ihrer taffen Chefin. Offenbar weiß der SWR noch nicht, wer künftig an der Seite von Deutschlands dienstältester Tatort-Ermittlerin stehen soll.

