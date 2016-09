Leipziger Lachmesse bietet erstmals Poetry Slam eine Bühne Die Lachmesse holt alljährlich die Stars der Kabarett- und Comedy-Szene nach Leipzig. In diesem Jahr soll für jüngeres Publikum etwas Neues geboten werden.

Das Satirefestival Leipziger Lachmesse öffnet sich für den Poetry Slam. Mit der Österreicherin Lisa Eckart und dem Duo Das Lumpenpack kommen etablierte Künstler aus der Slam-Szene nach Leipzig. Zudem sind auch die Lokalmatadoren der Lesebühne Schkeuditzer Kreuz vertreten. „Das ist nur konsequent“, sagte Lachmesse-Geschäftsführer Frank Berger am Donnerstag in Leipzig. „Poetry Slam funktioniert, um jüngeres Publikum in die Lachmesse zu ziehen. Und es ist schlicht und ergreifend so: Dabei kann man herzlich lachen.“

Das Satirefestival wird in diesem Jahr vom 16. bis 23. Oktober veranstaltet. Schwerpunkt ist und bleibt das politisch-satirische Kabarett. Mehr als 150 Künstler aus neun Ländern sind in Leipzig vertreten. Unter anderem wird Extra-3-Moderator Christian Ehring ein Soloprogramm zeigen. Mit dabei sind auch Matthias Deutschmann und Arnulf Rating. Insgesamt stehen 89 Veranstaltungen auf dem Programm. 14 Spielstätten sind an dem Satirefestival beteiligt.

Auch unter den internationalen Lachmesse-Gäste sind laut Berger zahlreiche Stars dabei. Krissie Illing aus Großbritannien ist bekannt für ihre sehr spezielle, umwerfend komische Mimik und Gestik, Carrington-Brown ebenfalls aus Großbritannien stehen für feinstes Musik-Kabarett. Die Leipziger Lachmesse wird in diesem Jahr zum 26. Mal veranstaltet. (dpa)

zur Startseite