Leipzig den Hintern gezeigt Überwiegend unbekannte Bilder von Max Schwimmer sind jetzt in Dresden zu sehen. Manche prickeln wie Champagner.

Max Schwimmer vollendete um 1940 den „Akt mit Katze“ (Ausschnitt), der seine geliebte Ilske zeigt. Zu sehen ist das Bild jetzt in der Dresdner Galerie Himmel. © GH

Max Schwimmer, das ist Champagner oder Schampus, wie der forsche Sachse sagt. Schwimmer (1895 – 1960) war Sachse, und seine Bilder gehören zum Prickelndsten und Berauschendsten, was je ein Bewohner dieses Ländchens zur europäischen Zeichenkunst beigetragen hat.

Michael Böhlitz richtet gerade in seiner Galerie Himmel in der Dresdner Neustadt ein erfrischendes Schwimmer-Fest aus, eine Ausstellung mit mehr als 70 Bildern, die kaum einer kennt, die bislang noch nie öffentlich zu sehen waren. Das Delikate lässt sich im Detail entdecken. Der Galerist verweist auf den speziellen Reiz von Schwimmers Linie, „die nicht einfach den Umriss einer Figur nachzeichnet“, sondern weit über den nüchternen Bericht, die bloße Wiedergabe des Sichtbaren hinausgeht: „Seine Linie ist Erregung“, stellte Böhlitz zur Vernissage fest, „sie zittert vom Hingerissensein, von der Anbetung, erhält ihren Schwung von der Liebe. Sie offenbart sein erotisches Verhältnis zur Welt.“

Von allen sächsischen Künstlern der letzten zwei Jahrhunderte ist Schwimmer vielleicht der französischste. Seine Blätter sind, übersetzt in Musik, weit entfernt vom teutonischen Geist eines Richard Wagner. In ihnen flimmern eher die Lichter von Delibes, Debussy, Ravel. So wenig wie mit Wagner hatte Schwimmer letztlich auch mit der gemeinsamen Geburtsstadt Leipzig am Hut. 1919 war er dort wegen „kommunistischer Betätigung“ inhaftiert.

Um 1950 wiederum geriet er in Leipzig wegen seiner stilistischen Nähe zu Picasso und Matisse in die DDR-Mühlen des Formalismus-Streits. In der „Leipziger Volkszeitung“ wurde eine Kampagne gegen ihn angezettelt, hinter der auch der Rektor der Leipziger Kunsthochschule, Kurt Masloff, steckte. Als Schwimmer 1951, nach heftigen Kämpfen hinter den Kulissen, an die Dresdner Akademie wechselte, frohlockte er in einem Brief an seinen treuen Freund Fritz Schneider, damit habe er dem Leipziger „Kulturleben“ den „Hintern gezeigt“: Er rechne sich nun „zu den Dresdner Künstlern, und natürlich haben und bekommen die Leipziger für mich keinen Ersatz.“

Triumph für den Autodidakten

Die Professur an der Brühlschen Terrasse, wo er nun, wenn seine schwache Gesundheit es zuließ, Dienstag bis Donnerstag unterrichtete, war ihm ein Triumph. Er selbst war Autodidakt gewesen, hatte nie eine Akademie oder Kunstschule besucht. Er stammte aus einfachsten Verhältnissen in Leipzig-Lindenau und besuchte mit 14 das Lehrerseminar im benachbarten Connewitz. 1916 war er als Hilfslehrer im Erzgebirge zugange, unterrichtete in Obersayda und Pockau, später in Marienberg. In dieser Zeit wurzelt auch seine enge Freundschaft zum Volksschullehrer Fritz Schneider (1890 – 1979), dessen reiche Sammlung von Schwimmer-Bildern die Substanz der Ausstellung in der Galerie Himmel bildet. Das Schneider-Konvolut wird ergänzt um Blätter einer weiteren privaten Sammlung.

Schwimmer orientierte sich, wie man hier gut sehen kann, nach seiner kurzen expressionistischen Phase, die um 1920 ausklang, wieder stärker an impressionistischen Malern, die er unter anderem aus der Dresdner Galerie kannte: Slevogt, Sterl, Liebermann.

Durch den Matisse-Schüler Hans Purrmann, dessen Sommerkurse auf der süditalienischen Insel Ischia Schwimmer besuchte, kam er 1924 ausgiebiger mit französischen Strömungen in Berührung. Er absolvierte dort gewissermaßen sein privates Meisterstudium. Die neue Inspiration befruchtete seinen heiteren, luftig schwingenden Stil für viele Jahre. Auch einige Postkarten, die er in jener Zeit mit Federzeichnungen versah, vor allem aber die Aquarelle wirken sehr französisch. In der zweiten Hälfte der 20er-Jahre ist er dann selbst mehrmals nach Südfrankreich gereist.

Es ist ein schöner und schlüssiger Einfall, dass die Galerie Himmel zeitgleich in einer Kabinett-Schau Gemälde und Aquarelle eines anderen gebürtigen Leipzigers zeigt, dessen Bilder vom Provence-Licht erzählen: Johannes Heisig war, Jahrzehnte nach Schwimmer, ebenfalls Professor an Dresdens Akademie. Wer sich Zeit nimmt, auch die sehr kleinen Zeichnungen und Drucke Schwimmers zu studieren und in einigen Büchern zu blättern, die den genialen Illustrator würdigen, wird viele wundervolle Details entdecken.

Es sind aber auch Bilder zu sehen, deren Charme und Esprit sich bereits auf den ersten oder zweiten Blick erschließen. Darunter sind das „Kauernde Mädchen“ von 1926, der um 1940 vollendete „Akt mit Katze“, der seine geliebte Ilske zeigt, und die „Ausflügler“, eine aquarellierte Bleistiftzeichnung aus den Kriegsjahren. Für manche werden die fein auskomponierten Landschaften eine Überraschung sein, „Elbe im Winter bei Coswig“ oder „Flussbrücke“, beide von 1938. Ein kleiner Schatz ist das „Liegende Paar“, eine aquarellierte Federzeichnung aus jenem Brief an Fritz Schneider, in dem er Leipzig verbal „den Hintern zeigte“.

Sofern nicht schon reserviert, sind die Bilder alle zu haben, und die Preise sind durchaus moderat. Sie reichen von 80 Euro für Miniaturdrucke bis zu etwas über 4 000 Euro für die großformatigen Gouache-Zeichnungen. Ein feiner Katalog dokumentiert die erlesene Schau, die so leider nie wieder zu sehen sein wird. Dass Erben sich von größeren Sammlungen trennen, die damit auseinanderfallen, hat freilich auch sein Gutes. Es kommen Bilder ans Licht, die sonst weiter in Mappen geschlummert hätten. Und wer sich etwas Besonderes gönnen mag …

Max Schwimmer – Liebling der Musen, Ausstellung bis 4. März in der Dresdner Galerie Himmel, Obergraben 8, montags bis freitags 10 – 19, sonnabends 10 – 16 Uhr

