Leidenschaftlich und säuselweich Joachim Król verzaubert mit der szenischen Lesung des Romans „Seide“ das Dresdner Publikum.

Joachim Król bietet faszinierendes Einmanntheater. © Emanuela Danielewicz

Mürrisch, kauzig, einzelgängerisch: So spielte Joachim Król den Frankfurter Tatort-Kommissar Steier. Sanft, feurig, komödiantisch: So liest der Schauspieler den wunderzarten Roman „Seide“ des Italieners Alessandro Baricco. Nein, er liest nicht einfach vor, er spielt gestenstark und nuancenreich die Geschichte einer vertrackten Liebe. Die Geschichte von der Sehnsucht nach Glück, das man nie ganz zu fassen kriegt. Król verwandelt die federleichte literarische Vorlage in ein Bühnenstück, in ein famoses zweistündiges Einmanntheater. Er wird glänzend begleitet vom vielseitigen Jazztrio South of the Border, das die Aufführung mit einer eigens dafür geschriebenen Komposition bereichert.

Im fast ausverkauften Dresdner Schauspielhaus verzaubert Joachim Król am Mittwochabend das begeisterte Publikum. Seit gut vier Jahren tourt der Darsteller mit seinen Musikern und diesem Programm durchs Land. Der schmale, sinnliche Roman erzählt vom Schicksal des Südfranzosen Hervé Joncour, der im Jahr 1861 und danach mit Seidenraupen handelt. Einer, der dem Leben zusieht, es laufen lässt, wie es läuft, zufrieden mit dem Dasein, glücklich mit seiner ruhigen Frau Heléne. Er liebt deren sanfte Stimme, ihr mildes, gütiges Wesen. Hervé, ein Mann in den Dreißigern, ist geschickt beim Kauf und Verkauf, lässt sich nicht übers Ohr hauen.

Und dann verschlägt es ihn nach Japan, auf eine 8 000 Kilometer lange beschwerliche, nicht ungefährliche Reise ins Land der aufgehenden Sonne. Die japanischen Seidenraupen sind die besten, die Seidenstoffe leicht wie Luft. Der Händler ist fasziniert, so etwas wird ihm in Europa aus den Händen gerissen. Er findet Kontakt zum stolzen und selbstbewussten Provinzfürsten Hara Kei, dem „uneinnehmbarsten Mann Japans“, wird mit ihm handelseinig.

Und dann trifft ihn der Blick einer bildschönen, mädchenhaften Frau, deren Kopf im Schoß des Fürsten lagert. Hervé erkennt gebannt, dass ihre Augen „nicht asiatisch geschnitten waren und dass sie ihn mit verwirrender Intensität anschauten – als hätten sie seit jeher nichts anderes getan“.

Wieder heimgekehrt zu Frau und Firma, kann er diese Augen nicht vergessen. Er muss die schöne Japanerin wiedersehen, er begehrt und verzehrt sich nach ihr. Jahr für Jahr reist er sehnsuchtsvoll zu ihr, bis es dem Provinzfürsten zu bunt wird und er weitere Besuche untersagt. Nach sechs Monaten erhält der verliebte Franzose einen siebenseitigen Brief in japanischer Sprache von der unerreichbaren Geliebten. Erst nach dem Tod seiner großmütigen Frau Heléne erfährt er, dass sie diesen Brief mithilfe einer Dolmetscherin geschrieben hat. Heléne wusste alles, sprach nie ein Wort des Vorwurfs. Hervé hatte die große Liebe zu Hause und suchte sie in der Ferne. So sind wir Menschen, könnten das Glück haschen und greifen daneben.

„Seide“, 1997 in deutscher Übersetzung erschienen und derzeit im Verlag Hoffmann und Campe lieferbar, wurde sofort zum Bestseller. Bariccos Roman, in über 30 Sprachen übertragen, erzählt eine der berückendsten Liebesgeschichten der Weltliteratur.

Joachim Król schreitet den Kreis dieser wehmütigen Liebe in seiner Interpretation weit aus. Er sitzt auf einem Barhocker vor dem Lesepult, keinen Moment still, Beine, Arme, Hände und Finger spielen mit. Er gerät in himmlische Begeisterung und in zärtliche Trauer, mischt Melancholie und Erotik. Die virtuose Stimme, mal kräftig, mal säuselweich eingesetzt, wechselt spielend leicht die Tonlagen, dem musikalischen Rhythmus der Prosa angepasst. Am Ende erzählt Król die Geschichte des Seidenraupenhändlers, als hätte er sie selbst erlebt. Ein großer, umjubelter Abend.

