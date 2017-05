Lehrvorführung in Sachen Erfolg Die Zeit schnell wechselnder Charts-Spitzenreiter ist vorbei: Helene Fischer übernimmt.

Sie ist mit ihrer neuen Platte wieder auf Erfolg abonniert. © dpa

Bevor Levina überhaupt in den Wettbewerb eingreift, gibt es die erste Demütigung: Im Aufwärmprogramm, das die ARD vorm Eurovision Song Contests am Sonnabend präsentiert, stellt Helene Fischer Songs ihres am Freitag veröffentlichten neuen Albums live vor.

Sie zeigt der Nachwuchssängerin, die keine Siegchancen und am Ende eher wie ihre beiden Vorgängerinnen das Schlusslicht zu halten hat, was es für den ganz großen Erfolg braucht. Schönheit, natürliche Ausstrahlung, Charme, eine klare Stimme, Beweglichkeit, die seltene Gabe, von Männern und Frauen zugleich angehimmelt zu werden. Diese Kombination trägt Helene Fischer seit Jahren zu immer höheren Höhen, der Trend setzt sich mit dem neuen Album garantiert fort.

Die Qualität der Musik spielt dabei eine fast zu vernachlässigende Rolle. Während Helene Fischer singen kann, was sie will, ohne jemanden zu enttäuschen, bleibt Levina selbst mit viel Bumbum und Feuerwerk seltsam blass. Ihr fehlt genau das, was Helene Fischer ausmacht.

Die 32-Jährige ist „die Schnittmenge, auf die sich alle einigen können und das im besten Sinne“, hat ihre Plattenfirma erkannt. Und für „Helene Fischer“ – so heißt das neue Werk – wieder exakt den Mix aus Schlager und Pop zurechtgemixt, der schon den Vorgänger „Farbenspiel“ zu dem Felsen in den Charts machte, an dem keiner vorbeikam. Und so wird ihr Auftritt im ESC-Vorprogramm für die meisten das wohl wichtigere Ereignis.

Zumal hier ein kleiner Sieg sicher ist; denn auch in Österreich und der Schweiz flitzt die im russischen Krasnojarsk geborene Sängerin traditionell an die Chartsspitze durch. Könnte sie irgendwer überreden, für Deutschland beim ESC anzutreten, hätte das Leiden sicherlich ein Ende. Immerhin, das ist bereits sicher, geht Helene Fischer im Herbst auf Tour und gibt allein in der Leipziger Arena fünf Konzerte. Was noch einen Tipp für Levina nach sich zieht: Für den ganz großen Erfolg muss man eben ackern.

