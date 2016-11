Legende am Tatort Klaus Doldinger setzte einen Glanzpunkt bei den Jazztagen Dresden, die am Sonntag endeten.

Klaus Doldinger lieferte mit seinem dreistündigen Samstagskonzert in den Hellerauer Werkstätten den erwarteten Höhepunkt der diesjährigen Jazztage ab. © Andreas Weihs

Alle Jahre wieder. Kaum hatten sie begonnen, waren sie schon wieder vorbei, die Dresdner Jazztage. Ein Buffet, das viele Geschmäcker beköstigte. Die stilistische Bandbreite reichte an den zehn Tagen vom Duke-Elligton-Klang mit Sänger Al Jarreau bis zum druckvoll treibenden Schlagzeugspiel Magnus Öströms, einst Mitglied im legendären Esbjörn Svensson Trio. Das Markus Schinkel Trio jazzte mit Beethoven, die Amerikanerin Angela Brown stieg tief hinab in die Seele des Blues. Es gab grundgute Musik in grottenschlechten Räumen wie die Stanley Clarke Band im Saal Hamburg der Messe. Und es gab heißen Gipsy mit dem russischem Trio Loyko in der gemütlichen Alten Kirche Klotzsche.

Heiß und dreckig

Die war am Freitag zunächst aber auch eine kalte Kirche. Während Hellerauer Glühwein half und irgendwann die Heizung ansprang, hatten sich die Musiker bald in Rage gespielt. Vor allem Urgestein Sergey Erdenko. Dessen Geige entströmte die Musik wie Lava: pulsierend bis explosiv, unaufhaltsam, heiß und dreckig. Blind verstand er sich mit Gitarrist Michael Savichev, dessen profunde Kenntnis des spanischen Flamenco keinem entging. Virtuos auch Artur Gobenko als Dritter im Bunde – nur gingen dem Sankt Petersburger die Lockerheit und das Beseelte ab, das seine sibirischen Kollegen mitbrachten.

„Lebende Legenden“ zu präsentieren hatte sich Jazztage-Intendant Kilian Forster auf die Fahnen geschrieben. Bleiben wir im Lande, dann führt am Phänomen Klaus Doldinger kein Weg vorbei. Im Mai wurde er 80 und wirkt vom Ruhestand Lichtjahre entfernt. Der runde Geburtstag gab ihm Anlass zu einer verjüngenden Werkschau. Für sein im April erschienenes Album „Doldinger“ – sein 35. – wählte er einige Lieblingsstücke aus seinen gut 400 Passport-Kompositionen und spielte sie mit einer erlesenen Crew in seinem Studio bei München neu ein. Nun ist er damit auf Tour.

Es war ein begeisternder, reichlich besuchter und bejubelter Abend am Samstag im Gebäudeensemble der Deutschen Werkstätten Hellerau. Ein Konzert mit der Dichte und Dynamik von Doldingers Jubiläums-CD wird keiner erwartet haben. Andere Legenden wie Udo Lindenberg, Nils Landgren und Helge Schneider veredelten diese Platte. Doch Doldingers aktuelle, sechsköpfige Passport-Band spielte agil, ließ sich in Hellerau von alten Stücken wie „Auryn“ und „Ataraxia“ neu inspirieren. Und mittendrin, nimmermüde Meister Doldinger. Sein alter Kumpel Udo lag nicht daneben, als er für die Jubiläums-Platte des Weggefährten den Song „Der Greis ist heiß“ neu einsang.

Vom Album erschien im Herbst noch eine Vinyl-Version. Die enthält vergriffene Aufnahmen von Motherhood, Doldingers erster Band für Jazz-Rock und Fusion, bei der Udo Lindenberg trommelte und sang. Nicht alle haben sich von ihren Plattenspielern getrennt, wie in Hellerau zu sehen war. Viele griffen zum Album mit den Raritäten-Zugaben.

Dem 80-Jährigen sind drei Stunden Konzert nicht zu viel. Je später der Abend wurde, umso intensiver, emotionaler wurde die Stimmung. Immer wieder verlor er sich zwischen den Stücken in Geschichten aus seinem Leben, über Kollegen, über Strukturen und die Lebenssäfte des Jazz. Der Zugabenblock wuchs sich zum dritten Konzertteil aus. Schließlich – einen Abend vor Ausstrahlung der 1 000. Folge des „Tatorts“ – durfte Doldingers Titelmusik zur Krimiserie nicht fehlen. Angesichts dieser Fülle wurde das Publikum allmählich unruhig, als Doldinger den finalen Rausschmeißer platzierte: „Somewhere over the Rainbow“, seine Hommage an den kürzlich verstorbenen Manfred Krug, der als Kommissar Stoever im „Tatort“ nicht nur ermittelte, sondern auch sang.

Gastrolle im Kölner Krimi

46 Jahre nach seiner legendären Filmmusik wurde Klaus Doldinger erstmals selbst für die Serie aktiv, tauchte im August ins Hoheitsgebiet der Kölner Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk ein und bekam eine Gastrolle beim Dreh der Folge „Wacht am Rhein“. Im kommenden Jahr soll sie gesendet werden. Um die Jazztage an der Elbe wird es bis dahin nicht still sein. In Sonderkonzerten werden Altbekannte wie die Klazz Brothers und Quadro Nuevo noch im Dezember in Dresden spielen. Schon am 26. November kommt Tom Gaebel für den Swing-Band-Ball im Parkhotel zurück.

