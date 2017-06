Leben und Sterben in berauschenden Bildern Die Tango-Oper „María de Buenos Aires“ hatte an der Staatsoperette Premiere. Ein Erlebnis, das unter die Haut geht.

Vasiliki Roussi als Maria mit Bandoneonspieler Wladimir Artimowitsch und dem Ballett der Staatsoperette. © Schulte-Bunert

Der Raum ist düster und von Dunstschwaden durchzogen, die Lampen gedämpft. Kleine Tische mit Stühlen und dahinter Podeste mit Sitzreihen umschließen ein Spielpodest. Eine Band an der Seite intoniert Tango. Das Umfeld der letzten Staatsoperettenpremiere war ungewöhnlich. Zum Ende der Eröffnungsspielzeit Operette seitenverkehrt.

Aus dem Foyer wurde man auf die Hinter- und Seitenbühnen geführt, der Zuschauerraum blieb geschlossen. Es ist eine besondere Inszenierung, „María de Buenos Aires“ ist ein besonderes Stück, eine Tango-Operita mit Musik von Astor Piazzolla, und María ist eine besondere Frau. Ihre Geschichte wird erzählt, in zwei Teilen und in rund zwei Stunden, doch bleibt sie auch im Dunkeln – geheimnisvoll, rätselhaft, faszinierend.

Mit dem Reiz des Exotischen

Getragen wird die Geschichte vom Tango oder dem, was Piazzolla aus diesem ursprünglichen, lateinamerikanischen Tanz macht. Er nimmt auf, was aus den Slums und den Nachtbars, von der Rückseite der Vergnügungsviertel kommt, mischt es mit modernen und klassischen Erfahrungen und dem populären Jazz, und es entsteht eine Legende, eine Kunst, ein ganz unmittelbarer Ausdruck von Liebe und Verachtung, von Begehren und Ablehnung, von Hingabe und Besitzergreifung. Über allem schwebt der Reiz des Exotischen, der das Banale, Schmutzige und eigentlich Abstoßende ästhetisiert und zur Kunst werden lässt, die salonfähig ist, anregend und geradezu erstrebenswert erscheint. Tango ist Kult und bekommt über die Form wieder diese Sinnlichkeit, dieses Rollenspiel zwischen Mann und Frau, das so doch auf seine Weise echt ist. Christian Feigel bringt dies mit dem Tango-Orchester der Staatsoperette und gutem Feeling effektvoll zur Geltung. Die Farben sind schillernd, die Soli virtuos, das Timing stimmig, der Sound gelungen. María, die „Titelheldin“, ist die perfekte Symbiose aus Femme fatale und Femme fragile. Ihre Kunst zu leben ist der Tango, seine poetisch überhöhten Bilder beschreiben ihr Leben, aus der Gosse in die Unterwelt, Gegenstand männlicher Begierden, Objekt ihrer Perversion, Hure und Heilige, Erlöserfigur und Vergessene, viel zu früh und voller unerfüllter Sehnsüchte gestorben und doch unsterblich. Wer erzählt ihre Geschichte, individuell und doch allgemeingültig?

Tom Quaas ist El Duende, der Geist, vielleicht einer ihrer frühen Verehrer, vielleicht der Dichter ihrer Lieder, der ihre Geschichte erzählt und dabei immer wieder in poetische Abstraktionen abgleitet – oder sich zu ihnen aufschwingt, dass die nacherzählbare Geschichte im Dunkel bleibt. Quaas spielt den Duende überlegen und verzweifelt, Whisky-vernebelt und mit klarem Durchblick.

Jannik Harneit, Marcus Günzel und Christian Grygas sind die Liebhaber, die Männer an Marías Weg. Sie geben den Figuren klares Profil und kraftvolle Stimme. María selbst wird von Vasiliki Roussi gegeben: gespielt, gesprochen, gesungen und getanzt. Sie überzeugt in ihrer verführerischen Verführbarkeit, als siegreiches Opfer. Ihre etwas rauchige Stimme, ihre manchmal leicht neben dem Schlag liegende metrische Interpretation der Lieder geben der Figur etwas überzeugend imperfektes, auch wenn sie natürlich eine Kunstfigur bleibt, eine Inkarnation des Tangos vielleicht, eine Projektionsfläche tiefer, manchmal dunkler Sehnsüchte.

Mit dem von Cornelia Drese einstudierten Musical-Jugend-Chor bekommt die Geschichte immer wieder einen realistischen Anker, mit dem Ballett der Staatsoperette eine hohe, kunstvolle und ästhetisch ansprechende Spiegelungsebene. Das Ballett zeigt sich hochmotiviert und in bester Form, die ungewöhnlichen Anforderungen stilbewusst umzusetzen.

Radek Stopka steht für Inszenierung und Choreografie. Er hat den Tango in abwechslungsreiche, sehenswerte Choreografien transformiert und erzählt die Geschichte in einer wirkungsvollen Gratwanderung zwischen Entdecken und Verschleiern, Ausleuchten und im Dunkeln lassen. Er findet Bilder, die einleuchten, die Gefühle auslösen, manchmal die Situation klären, um sich dann doch in tänzerischer Überhöhung der geradlinigen Erkenntnis zu verschließen.

Schlicht wie wirkungsvoll

Dabei hilft ihm die ebenso schlichte wie wirkungsvolle Ausstattung von Guido Petzold. Das einfache Podium mit dem Tango-Orchester an der Seite beginnt sich zu drehen, wird zur Theaterbühne. Die Rückfront entpuppt sich als zweistöckiges Spielpodest, das Distanz und Nähe, Draufsicht und Betroffenheit ermöglicht. Gleichzeitig ist es eine doppelte Projektionsfläche mit Vorhängen und Jalousetten für vielseitige Videoeinblendungen zwischen geradlinig realistischen Spielräumen bis zu stimmungsvollen Assoziationen. Ergänzt wird die Ausstattung durch die Kostüme von Thorsten Fietze: abwechslungsreich aber mit Stil, praktikabel, extravagant und schick.

Diese Tango-Operita ist ein Erlebnis. Sie berührt, geht unter die Haut und ist faszinierend; sie hat keine Lösungen und klärt nicht auf, versucht nicht mehr als sie kann. Ein lauer Sommerabend kann hier zum verführerischen Tango-Abend werden. Das Premierenpublikum zeigte sich begeistert.

Wieder am 30.6., 7.7.; Kartentelefon 0351 32042222

zur Startseite