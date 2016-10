Leben gegen Leben Dürfen Menschen getötet werden, um das Leben anderer zu retten? Das Theaterstück „Terror“ kommt ins Fernsehen.

Burghart Klaußner spielte in der Dresdner Theaterinszenierung „Terror“ den Richter, der über Gesetz und Moral entscheidet. Auch in der ARD-Verfilmung des Stoffs übernimmt er die Rolle. © ard degeto/moovie gmbh/julia ter

Es war das Erfolgsstück der vergangenen Theatersaison: „Terror“ von Ferdinand von Schirach lief und läuft an deutschen Bühnen rauf und runter. Nun hat die ARD einen Fernsehfilm aus dem Stück gemacht. Er handelt von der Gerichtsverhandlung um Schuld oder Unschuld eines Luftwaffe-Piloten, der eine Passagiermaschine abgeschossen hat. Jenes Flugzeug, das ein Terrorist unter seine Kontrolle gebracht hatte, um es in die gute besuchte Münchner Allianz-Arena zu stürzen. 70 000 wären gestorben. Das wollte Major Koch verhindern. Gegen den Befehl schoss er das Flugzeug ab und tötete 164 Menschen. Nun muss sich der Major wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Im Theater, zum Beispiel am Staatsschauspiel Dresden, in Bautzen und Plauen, fungierten die Zuschauer als Schöffen und konnten nach dem Applaus abstimmen: Freispruch für den Piloten, der sich dem Befehl widersetzt hat, oder Schuldspruch? Das Erste wagt das Experiment und lässt die Zuschauer telefonisch oder online ihr Urteil abgeben. Im Anschluss wird Frank Plasberg in seiner Sendung „Hart aber Fair“ das Ergebnis der Publikumsabstimmung mitteilen und die Begründung des Richters verkünden. Eine Diskussionsrunde bespricht dann die rechtliche Problematik und die ethisch-sittlichen Fragen des Stoffs.

In dem „TV-Event“ gibt Florian David Fitz den angeklagten Major Lars Koch. Burghart Klaußner war in der Inszenierung am Staatsschauspiel Dresden schon der Richter, er spielt diese Rolle auch in dem Fernsehfilm. Die Staatsanwältin, gespielt von Martina Gedeck, stellt entscheidende Fragen: Warum wurde das Stadion nicht geräumt, obwohl dafür noch Zeit gewesen wäre? Werden für den Dienst in der Fliegerstaffel nur solche Männer ausgesucht, die im Zweifelsfall das Flugzeug auch ohne entsprechenden Befehl abschießen würden? Die Verhandlung nimmt Bezug auf das Luftsicherheitsgesetz von 2005, das in einem solchen Fall den Abschuss eines Passagierflugzeugs erlaubt hätte. Gegen dieses Gesetz legten Politiker und Juristen eine Verfassungsbeschwerde ein, das Bundesverfassungsgericht gab ihnen recht und kippte den entscheidenden Paragrafen. Menschenleben dürften nicht gegen Menschenleben aufgerechnet werden. Der damals amtierende Verteidigungsminister Franz Josef Jung kritisierte das Urteil: Er würde in einem solchen Fall dennoch den Befehl zum Abschuss geben. Wie Jung beruft sich auch der Verteidiger des angeklagten Majors in dem Stück auf das Recht des „übergesetzlichen Notstands“. In dem Fernsehfilm wird er gespielt von Lars Eidinger. „Wir müssen begreifen, dass wir im Krieg sind“, sagt er.

Der Verlag Kiepenheuer und Witsch führt seit der Uraufführung von „Terror“ eine Statistik über die Schuldsprüche: Im Moment steht es 59,9 Prozent für Freispruch. Ob der Film diese Statistik ändern wird? (epd/dpa/SZ)

„Terror – das Urteil“ am 17.10. um 20.15 Uhr im Ersten, im Anschluss um 21.40 Uhr „Hart aber fair“

