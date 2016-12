Lasst uns froh wie Gunther sein Entertainer Emmerlich hält mit neuen Geschichten „Spätlese“, holt sich zum Fest mit süßem Fondant die Kindheit zurück und gibt den Weihnachtsmann beim Italiener.

Fabulierer, Sänger und Märchenonkel: Gunther Emmerlich legt sich und seinen Fans ein neues Buch mit unterhaltsamen Geschichten unter den Baum. © Sebastian Matthäus

Allenorts beseelte Gesichter. Egal, ob Gunther Emmerlich in diesen Tagen in Berlin, Magdeburg oder Bitterfeld-Wolfen auftritt, das Publikum kommt mit glänzenden Augen aus seinen Adventskonzerten. Es erklingen festliche Arien und Duette etwa von Händel, Bach und Mozart sowie Weihnachtslieder, Instrumentals, Gospel und Spirituals – der 72-Jährige ist eben vielseitig und kann mit Stimme und Geschichten viele Menschen erreichen. Und er selbst ist auch dankbar: „Natürlich ist es kein Vergnügen, täglich bis zu 400 Kilometer zu fahren. Aber es ist wunderbar, wenn man sein künstlerisches Handeln mit so vielen Menschen teilen kann und darf.“

Momentan darf das der Entertainer aus Dresden besonders oft. Die Adventszeit ist auch für ihn wie für viele Künstler die auftrittsreichste des Jahres. Bis Heiligabend ist er fast täglich unterwegs. Wie kommt da Stimmung auf? Nun, der geschmückte Baum steht schon in der Stube – ein bisschen zeitig, aber mit Gebühren bezahlt. Vor wenigen Tagen hat der MDR in Emmerlichs Villa Maria die Sendung „Meine Weihnacht – meine Lieder“ aufgenommen. Zwei Tage vor Heiligabend wird sie ausgestrahlt. Anderthalb Stunden macht sich der Gastgeber Gedanken zum Fest, singt selbst und präsentiert Lieder etwa mit dem Dresdner Kreuzchor und Peter Schreier. Publikumswirksam hat er mit den Enkeln in der Küche gebacken und den traditionellen warmen Specksalat zubereitet. Diese Momente, „wohl für die Kamera gestellt und trotzdem ehrlich“, nimmt er mit auf die Reise.

Zensuren für Nachbars Baum

An was denkt er, wenn er – wie in der MDR-Sendung – mit dem Dresdner Swing-Quintett „Lasst uns froh wie Gunther sein“, aber auch „Stille Nacht“ singt? „Ich denke viel an die Feste mit den Kindern und Enkeln, aber vor allem an die in meiner Kindheit“, sagt Emmerlich im SZ-Gespräch bei Mandelstollen vom Weißen-Hirsch-Feinbäcker Walther, den schon Uwe Tellkamp in seinem Roman „Der Turm“ zu Recht lobte.

„Weihnachten war für mich als Kind anspruchslos, karg und dennoch glänzend gewesen.“ Es habe kaum neue Spielsachen, sondern eher restaurierte Geschenke gegeben. Der Kreisel sei wieder angemalt worden, nur die Peitsche hätte einen neuen Strick bekommen. Der Kaufmannsladen, wo der Junge Imi, Ata und Liebesperlen feilbot, war wieder aufgefüllt worden. „Der Stollen bestand aus mehr Ersatz- als aus echten Stoffen, Mutter hatte Bonbons in der Pfanne karamellisiert. Die Stube war warm und wir haben Lieder gesungen, an den im Krieg verschollenen Vater gedacht. Heute würde man mit solchem Programm nicht mal den Hund vorm Ofen hervorlocken“, erzählt Emmerlich.

Trotzdem sagt Emmerlich, dass „die anspruchsvoll gewordenen Kinder dem Fest einen besonderen Glanz geben“. Er ist froh, es mit den Enkeln feiern zu können – nach dem Besuch der Kirche, die er an dem Tag wie das ganze Jahr über besucht. „Nach einem Spaziergang, bei dem wir die geschmückten Bäume der Nachbarn durch die Fenster begutachten, werden wir gemeinsam singen, gern auch auf der Gitarre Rock ’n’ Roll spielen.“ Sieben Enkelinnen hat der Künstler, da ist Weihnachten vor allem eine Frage der Organisation. Zumal er in diesem Jahr noch bei seinem Lieblingsitaliener den Weihnachtsmann geben soll. „Dessen Tochter hält mich das ganze Jahr schon für den Alten, ich muss mich nicht mal kostümieren.“

Es sind Schnurren und Geschichten, die bei Emmerlich nur so raussprudeln. Einige davon schreibt er auf und veröffentlicht sie seit 2007. Nun ist das dritte Buch erschienen mit dem typisch mehrdeutigen Titel „Spätlese – eine Rücksicht ohne Vorsicht“. Darin greift er mit Fabulierungslust und -können ironische und ernste Themen auf, vermischt Erlebtes und Gedachtes.

„Zu Unrecht oft gelobt“

So schreibt er eine Hymne auf das königliche Kartenspiel, den Skat, erinnert an große Kollegen wie den Mimen Peter Herden und berichtet von seinen Erfahrungen mit Kritikern. Die haben ihn schon mal bewertet, obwohl er wegen Krankheit gar nicht aufgetreten war. „Selten hat man mich zu Unrecht in die Pfanne gehauen. Weitaus öfter hat man mich zu Unrecht gelobt“, schreibt er. Und bietet im nächsten Kapitel eine grandios-respektlose Sammlung von Limericks und Stabreimen. Die dürften bei den Lesungen zum Buch für Gejohle sorgen. Ab März ist er mit dem „Spätlese“-Programm in der Region unterwegs.

Und was wünscht sich der Star zum Fest und Jahreswechsel? Für 2017 setzt er auf eine stabile Gesundheit und viele Auftritte. Und zum Fest hofft er wieder auf Fondant- kringel – jene leicht auf der Zunge zergehenden, pralinengroßen Süßigkeiten. „Mit diesem Geschmack hole ich mir die Kindheit zurück. Am besten schmeckten sie, wenn sie lange am Weihnachtsbaum gehangen hatten und getrocknet waren.“ Doch wo versteckt ein Single-Haushälter wie Gunther Emmerlich die Fondants vor sich selbst, bis sie hart sind? Er hat Glück, denn viele Fans: Die können sicher helfen!

Buch-Tipp: Gunther Emmerlich: „Spätlese“, Schwarzkopf & Schwarzkopf, 208 S.; 17,90

TV-Tipp: „Meine Weihnacht – meine Lieder“, 22.12., 20.15 Uhr, MDR

zur Startseite