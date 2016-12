Lasst eure Kinder frei Noch immer denken Eltern, zu lasch erzogene Kinder würden zu Tyrannen. Ein persönliches Plädoyer für weniger Erziehung.

Überschüttet sie mit Liebe und baut ihnen Inseln – denn wertgeschätzte Kinder sind das Beste, das uns passieren kann. © Plainpicture

Manche nennen mich Helikoptermutter. Ich diskutiere mit meinen Kindern viel aus und setze ihnen wenige Grenzen. Kuschelpädagogik wird das abwertend genannt. Damit gehöre ich zu einer Gruppe Eltern, die sich gegen alte Erziehungsmuster wenden – und gerade ziemlich auf den Deckel bekommen. Der Markt ist voll von Ratgebern, die „mehr Erziehung“ oder „mehr Disziplin“ fordern. Sie heißen „Die Verwöhnungs-Falle“, „Klarheit, Grenzen, Konsequenzen“ oder, der Bestseller, „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“. Es ist Stammtisch- und Medienkonsens: Kindern fehlt Erziehung.

Doch ich erlebe etwas anderes. Der Spielplatzrand ist ein Kabinett der Grausamkeiten. Eltern erpressen, manipulieren und erniedrigen ihre Kinder. „Komm jetzt, sonst ist der Film heute Abend gestrichen“, oder auch: „Louisalein, wenn du dem Jungen die Schaufel nicht wiedergibst, werde ich ganz, ganz traurig!“ Zweijährige werden als Erziehungsmaßnahme stehen gelassen, Dreijährige weggeschleppt, Vierjährige am Arm gepackt, Fünfjährige erpresst. Die Leute haben recht, die Tyrannen sind auf dem Vormarsch: Tyrannen-Eltern.

„Nie räumst du dein Zimmer auf!“

Fragt man sie, warum sie sich so verhalten, bekommt man immer eine Antwort: Kinder bräuchten Grenzen und Konsequenzen. Der Glaube ist, man könnte damit all die Horrorszenarien verhüten: Drogen, Lernschwächen, Verhaltensauffälligkeiten. Doch ich bezweifle, dass dieser Plan aufgeht. Ich will nicht mit Kindern leben, die tun, was man ihnen sagt. Ich will Kinder, die mich in Grund und Boden argumentieren, und am Ende gewinnt nicht die Stärkere, sondern einer hat sich überzeugen lassen oder man einigt sich auf einen Kompromiss. Ich will Kinder, die erfahren haben, dass man ihre Gefühle ernst nimmt. Ich will Kinder, die das Vertrauen haben, dass man ihnen zuhört, anstatt sie anzumotzen. Im Grundgesetz steht: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ Darum ist es keine moderne Marotte, wenn ich verlange: Hört auf, eure Kinder zu erziehen!

Kinder brauchen Orientierung, sagt man. Das ist unumstritten. Doch welche Orientierung bringt folgende Erziehungsmaßnahme, tausendfach erprobt in deutschen Familien: Der Bruder hat seine Schwester gebissen. Er muss eine Viertelstunde allein in sein Zimmer, um zu merken, dass er sich falsch verhalten hat. Hinterher sagt sein Vater mit sanfter Stimme: „Das war nicht in Ordnung, Frederik. Das verstehst du, oder?“ Eltern nennen das Konsequenz aus Liebe, in Wahrheit ist es Strafe. Strafe zerstört Vertrauen. Wer angepasstes Verhalten belohnt und vermeintlich schlechtes bestraft, gibt dem Kind das Gefühl, dass es nur wertvoll ist, wenn es funktioniert. Sie fordern, dass Kinder das elterliche „Nein“ sang- und klanglos akzeptieren – und selbst gehen sie über das „Nein“ ihres Kindes gedankenlos hinweg. Was für ein Menschenbild.

Ich verstehe ja die Sorge. Auch ich kenne Eltern, die sich tot stellen. Die sich von ihren Kindern hauen lassen, weil sie gehört haben, dass schimpfen schlecht ist. Die dann vor lauter angestauter Wut doch aus der Haut fahren. Die jahrelang keine Abendverabredung wahrnehmen, weil der Sohn ausschließlich von Mama ins Bett gebracht werden möchte. Diese Eltern machen etwas falsch, vor allem sich selbst gegenüber: Sie zeigen ihren Kindern nicht, dass es ein Gegenüber mit Grenzen gibt.

Unsere Kinder müssen sich permanent anpassen. Wir bringen sie in die Betreuung, wir bitten die Große, uns auf Klo mal kurz allein zu lassen, und wenn wir uns nicht beeilen, fährt die Straßenbahn ohne uns weg. Kinder fügen sich in der Regel in diese Rahmen ein, Kooperationsbedürfnis nennen Pädagogen das. Wenn sie nicht kooperieren, ist vermutlich ein Bedürfnis unbefriedigt geblieben. Vielleicht war der Kindergarten anstrengend. Vielleicht hat die dritte Vier in Mathe wehgetan. Vielleicht hat Lea Hunger. Was Kinder tun, ist das Beste, was ihnen zur Verfügung steht.

Weniger zu erziehen heißt nicht, Kinder zu vernachlässigen, im Gegenteil. Es geht darum zu sehen, was sie brauchen, in jedem Moment, in jedem Alter. Wie wäre es, wenn der Vierjährige, der sich weigert, die Schuhe anzuziehen, kein Tyrann ist, sondern ein Junge, der seiner Mutter sagen möchte: Ich brauch’ dich gerade. Die Elfjährige, die andere aus ihrer Clique ausgrenzt, ist dann keine Zicke, sie kann sich selbst bloß nur wertvoll finden, wenn sie andere abwertet. Diese Abwertung erfahren Kinder tragischerweise oft von ihren Eltern: „Nie räumst du deinen Teller weg!“, „Musst du mich so auf die Palme bringen?“, „Mann ey, kannst du dich ein einziges Mal beeilen?“

Mit Kindern auf Augenhöhe zu leben ist anstrengend, es kostet Zeit und Kraft. Aber sind wir Eltern geworden, damit wir ungestört alles so machen können wie bisher? Grenzen, Führung und Strafe mögen im ersten Moment effektiv sein – doch sie sind nicht nachhaltig. Droht eine Mutter ihrem Kind, es auf dem Spielplatz stehen zu lassen, wird es sicher folgen. Das Kind erfährt dadurch nur, dass seine Mutter es allein lässt. Mit Belohnungen ist es ähnlich. Der Junge, der am nächsten Tag extralange Playstation spielen darf, wenn er brav im Bett liegen bleibt, tappst sicher nicht erneut zu seinen Eltern. Diese erzählen dann stolz, dass ihr Kind allein einschlafen kann. Gehorsam ist Gehorsam, sonst nichts.

Ich höre oft: Man kann doch nicht alles ausdiskutieren. Ich glaube, ich habe da etwas nicht verstanden. Wer mal versucht hat, mit besorgten Bürgern oder auch nur der grantigen Nachbarin ins Gespräch zu kommen, der weiß, dass Diskussionsbereitschaft heute nicht unbedingt zu den wachsenden Kompetenzen gehört. Unser Problem sind nicht die Menschen, die kompromissbereit in den Diskurs gehen. Sondern die immer größer werdende Masse der Beleidigten, die den Glauben an die Kraft des Konsens verloren haben. Die schreien müssen, um sich gehört zu fühlen. Die andere klein machen, weil sie nie ernst genommen wurden. Die meisten von ihnen wurden mutmaßlich streng erzogen, weil man das damals eben so machte. Mein Ansatz hat also zwar viel mit Kuscheln zu tun, aber er ist auch politisch: Wer Kinder machtvoll erzieht, produziert undemokratische Erwachsene.

„Entschuldige dich jetzt!“

Niemand ist perfekt. Ich streite mich leidenschaftlich mit meinen Töchtern, manchmal bin ich müde, in Eile oder genervt, und das merken sie dann auch. Ich erpresse sie sogar bisweilen mit Gummibärchen, wenn mir partout keine andere Lösung einfällt und wir wirklich, wirklich los müssen. Aber ich würde nie behaupten, dass man Kinder „nicht anders in den Griff“ kriegt. Weil nichts in den Griff zu kriegen ist, wenn man ein Kind als einen würdevollen Menschen betrachtet.

Unsere Welt braucht nicht noch mehr Gehorsam. Sie braucht Menschen, die aus vollem Herzen um Verzeihung bitten und nicht, weil sie gesagt bekommen haben: „Entschuldige dich jetzt bei dem Anton!“ Wir brauchen bessere Gespräche, eine bessere Streitkultur – und nicht noch mehr Erwachsene, die ihr Leben lang um Anerkennung kämpfen mussten.

Anstatt sie mit konstruierter Härte darauf vorzubereiten, dass sie eines Tages in einem System funktionieren müssen, überschütte ich meine Töchter mit Liebe. Ich baue ihnen eine Insel, damit sie gestärkt in diese Welt gehen können. Damit sie hoffentlich eines Tages kritische Fragen stellen und respektvoll zuhören – so, wie ihnen begegnet wurde.

