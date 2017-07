Lange Nacht der Hörkunst

Der 15. Hörspielsommer in Leipzig geht am Freitag (16.00 Uhr) in den Endspurt. Nach dem nachmittäglichen Angebot für Familien unter dem Motto „Unterwegs ins Ungewisse“ steht am frühen Abend zunächst der Wettbewerb für Hörspielmanuskripte auf dem Programm.

Alle zehn ausgewählten Beiträge werden angespielt, bevor die Gewinner des Wettbewerbs bekanntgegeben werden. Bis in die frühen Morgenstunden des Samstag schließt sich dann die „Lange Nacht der Hörkunst“ an.

Erstmals ermöglicht in diesem Jahr der Einsatz kabelloser Kopfhörer besondere Höreffekte. Dies soll am Samstag vor allem beim „Tanz aller“ einem sogenannten Bewegungschor zugute kommen, bei dem die Zuhörer zum Mitmachen animiert werden. Das Festival endet am Sonntag mit der Bekanntgabe der Sieger des 15. Internationalen Hörspielwettbewerbs. Im vergangenen Jahr besuchten rund 12 000 Interessenten die Veranstaltungen des Hörspielsommers. (dpa)

