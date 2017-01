Zelluloid-Erinnerungen Lächeln, auch wenn’s wehtut Arnim Dahl lebte gefährlich. In seinen 40 Filmen sorgte der erste deutsche Stuntman für Sensationen und Knochenbrüche.

Arnim Dahl, Porträtaufnahme aus dem Jahr 1971. © Archiv Arndt Berger

Eigentlich ist er gar kein richtiger Filmschauspieler. Das Kino selbst sorgt allerdings dafür, dass Arnim Dahl ab 1952 jahrzehntelang landesweit bekannt, ja berühmt wird. Der gebürtige Stettiner trägt immer dann seine Haut zum Unterhaltungsmarkt, wenn Stars bei mulmigen Passagen ihr Leinwandheldentum vorübergehend außer Kraft setzen und sich doubeln lassen. Es gibt nur wenige Ausnahmen, die, wie Hans Albers, Harry Piel oder Curd

Jürgens, Wert darauf legen, alles selbst zu machen.

Dahl junior wächst in einem Elternhaus auf, in dem der Sport ein großes Thema ist. Vater Hermann kann sich mit der Würde eines Deutschen Meisters im Kunstspringen schmücken. Mama zählt zu den erfolgreichsten brandenburgischen Leichtathleten, Sohn Arnim holt sich mit 16 den deutschen Jugendmeistertitel im Kunstspringen. Mit seiner Zeit am städtischen Gymnasium hat er erhebliche Probleme. Als sich sein Lerneifer dem Nullpunkt nähert, wird er gefeuert. Er absolviert eine Maurerlehre, weitere Pläne scheitern am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.

Nach 1945 hält sich der junge Mann zunächst als Clown und Trapezkünstler in drittklassigen Zirkusunternehmen über Wasser. Der Zufall hilft ihm weiter. Die Junge Filmunion sucht ein Double, das vom fahrenden Motorrad in einen Ententeich springt. Dahl meldet sich, die Aufnahmen mit ihm klappen auf Anhieb. Mit kleinen Brötchen geht’s weiter. Real-Film lässt ihn in dem Hilde-Krahl-Film „Schatten der Nacht“ durch ein Glasdach stürzen. In Fritz Kirchhoffs „Nur eine Nacht“ verwickelt er als Rausschmeißer auf der Reeperbahn Hans Söhnker in eine handfeste Schlägerei. Kurt Hoffmanns Krimikomödie „Klettermaxe“ wird für ihn 1952 eine wichtige Station. Er hat gleich zwei Akteure zu doubeln: Hauptdarsteller Albert Lieven und einen ihn verfolgenden Polizisten. Dahl gilt bald als erster deutscher Stuntman und Sensationsdarsteller. Es gibt keine Aufgabe, vor der Klettermaxe, wie er fortan liebevoll genannt wird, zurückschreckt.

Mit eisernem täglichen Training arbeitet er an der Vervollkommnung seiner Fertigkeiten. Ob es sich um spektakuläre Sprünge von einem fahrenden Hamburger Hochbahnzug in die Elbe oder von einem 47 Meter hohen Kran ins Wilhelmshavener Hafenbecken handelt, alles wird von ihm mit einem Lächeln erledigt. Seine Auffassung: „Das Publikum darf nichts von meiner inneren Anspannung merken.“ Von Hollywood 1959 angefordert, drückt er in New York einen Handstand auf dem äußersten Dachgeländer des 381 Meter hohen Empire State Buildings. Gleich darauf hängt er am kleinen Uhrzeiger des Hamburger Michels und an einer in schwindelnder Höhe angebrachten, plötzlich reißenden Fahne. Keine Frage, Herr Dahl lebt gefährlich. Und nicht immer kommt er ungeschoren davon. Er spricht von hundert Knochenbrüchen, die er sich zugezogen hat. Die letzte seiner drei Ehefrauen hält ihren Gatten nach 15-jähriger Partnerschaft für anstrengend. „Er dachte auch zu Hause ständig an seine Arbeit. Aus dem Nichts heraus konnte er plötzlich auf einen Schrank springen oder auf einen benachbarten Schornstein klettern.“

Seine letzte Wegstrecke legt der Mann, dem das Leben ein Abenteuer ist, in seinem Haus im schleswig-holsteinischen Wedel bewusst allein zurück. An Krebs erkrankt, muss er sich mehreren Operationen unterziehen. Am 3. August 1998 erliegt er mit 76 seinem Leiden. Auf dem Friedhof von Holm (Kreis Pinneberg) findet er seine letzte Ruhe.

