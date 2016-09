Kunst ist kein Spaß für den Sonntagnachmittag Hergé war nicht nur Schöpfer von „Tim und Struppi“, sondern auch Maler und Kunstsammler. Diesem Aspekt widmet sich in Paris erstmals eine Werkschau.

Ein Besucher steht im Grand Palais von Paris vor Werbeplakaten, die Hergé entworfen hat. Hergé ist weltweit als Schöpfer von „Tim und Struppi“ bekannt. Die neue Ausstellung widmet sich bislang unbekannten Facetten des Künstlers. © dpa

Hergé ist weltbekannt als Zeichner von „Tim und Struppi“. Doch er machte viel mehr als die Comics. Er war auch Maler und Grafikdesigner. Einige Werke erinnern an die Bildsprache von Joan Miró und Alexander Calder, andere wiederum an die von Amedeo Modigliani. Entstanden sind diese außergewöhnlichen Hergé-Arbeiten in Acryl in den 60er-Jahren. Nun hängen sie im Pariser Grand Palais in einer Ausstellung, die erstmals eine weitgehend unbekannte Facette des in Belgien geborenen Zeichners in den Fokus rückt: Hergé als Maler und sogar als Kunstsammler.

Die Gemälde sind zu einer Zeit entstanden, in der Hergé schon lange als Comiczeichner weltberühmt war. Es sind farbkräftige gegenständliche und abstrakte Bilder. Die Phase als Maler war allerdings von kurzer Dauer.

Denn für Hergé, der 1907 als Georges Prosper Remi in Brüssel geboren und dort 1983 gestorben ist, war die Malerei keine Kunst, die er nebenbei praktizieren konnte. Ihr müsse man ein ganzes Leben widmen, befand er. Da er nur eines habe, das schon weit fortgeschritten sei, müsse er wählen. Er könne kein Sonntags- oder Samstagnachmittagsmaler sein, das sei unmöglich.

Die Bilder unterscheiden sich durch Motiv und Ästhetik, lassen jedoch seine „Ligne claire“, die klare Linie, erkennen. Diese von Hergé eingeführte Stilrichtung im Comic zeichnet sich durch präzise Konturen und flächigen Farbauftrag aus.

Hergés Interesse für Kunst geht schon auf seine Anfänge als Mitarbeiter der belgischen katholischen Zeitung Le Vingtième Siècle zurück. Für sie schrieb er unter anderem Artikel über Künstler wie Van Gogh, Dürer, Goya und Monet. Seine Vorliebe für bildende Kunst und Artefakte habe schon immer in ihm geschlummert, schrieb Fanny Rodwell, die zweite Frau Hergés. Sie arbeitete als Koloristin in seinem 1950 gegründeten Studio Hergé.

Von seiner Sammlerleidenschaft zeugen die Werke und Skulpturen von Jean Dubuffet, Serge Poliakoff, Pierre Alechinsky und Lucio Fontana. Sie hängen neben Masken aus Afrika, die in seinen Abenteuern mit Tim und Struppi auftauchen.

Weitgehend unbekannt ist, dass Hergé auch als Grafikdesigner arbeitete. Einige seiner Werbeplakate aus den 30er-Jahren sind in der bis zum 15. Januar dauernden Ausstellung ebenfalls zu sehen. (dpa)

zur Startseite