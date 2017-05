Dresdner Musikfestspiele Küssen kann er nicht alleine Max Raabe, der Salzstock unter den deutschen Chansonniers, versetzt den Kulturpalast in eine zauberhafte Café-Atmosphäre.

Der Scheitel sitzt: Max Raabe beim Dresdner Auftritt. © Oliver Killig

Der Anfang ging nach hinten los. Zehn Minuten ließ Matthias Otto sein Publikum im ausverkauften Kulturpalast warten, um dann mit der Berlin-Hymne „Lasst mich rein, ich hör Musik“ zu beginnen. Keine freundliche Begrüßung, kein Wort zum neuen Saal. Offenbar war Herr Otto schon fest in seiner Kunstfigur Max Raabe.

Der hat die spartanischsten Moderationen auf deutschen Podien, minimalistisch ist dessen ganzes Auftreten. Selbst das Verbeugen erinnert mehr an einen Salzstock, der in der Mitte kurz abgeknickt wird. Doch der Bariton singt so schön und so facettenreich. Wahrscheinlich ist seine gestische Zurückhaltung die Balance für die witzig-banalen Lieder, über die er zuweilen sagt: Der Komponist habe auch den Text zu verantworten. Mit neuem Programm gastierte der Chansonnier zu den Festspielen: „Das hat mir noch gefehlt, dass du jetzt einen andren liebst“ – diese und andere Weisen wie „Herr Ober, zwei Mokka“ stammen aus den 20er-/30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ob sich das Publikum tatsächlich beim Hören vom „Kleinen grünen Kaktus“ und „Dort tanzt Lu-Lu“ Gedanken über die damals bevorstehenden politischen Umwälzungen macht, wie das Management meint, oder ob es mit den leichten Evergreens für Minuten die Realität ausblendet, ist Ansichtssache. Max Raabe, mal schmelzend, mal ironisch, und sein launig aufgelegtes, stets überzeugendes Palast Orchester boten deutsche wie internationale Liedchen mit lässiger Eleganz: erst im schwarzen Smoking, dann in weißer Robe beziehungsweise schwarzem Frack. Die kluge und effektvolle Beleuchtung tat ihr Übriges zum Kaffeehaus-Ambiente.

Auch das ist im umgebauten, erst Ende April eröffneten Kulturpalast-Saal möglich – weiß man jetzt. Schon bei der Roland-Kaiser/Philharmonie-Show als auch unlängst bei der Martin-Grubinger-Performance wurde deutlich: Das Weiß der Ränge und die Reflexion der Orgel erlauben faszinierende atmosphärische Lichtstimmungen – je nach Wahl der Farbscheinwerfer: ob blau, rot, elfenbein oder Bronzetöne.

600 Lieder, Schlager und Chansons umfasst des Künstlers Repertoire. Im knapp zweistündigen Konzert mixte er gut, bot weniger Bekanntes und Erfolge wie „Kein Schwein ruft mich an“ und „Küssen kann man nicht alleine“. Gerade auf diese Lieder fuhr das Publikum ab und erklatschte sich Zugaben. Gut, dass Matthias Otto im Februar 2018 wieder im Kulturpalast ist. Tickets gibt es bereits in den SZ-Treffpunkten.

Festspiel-Tipp: Das Orchestre de Paris unter Thomas Hengelbrock musiziert am 2. Juni ab 20 Uhr im Kulturpalast: Ravels „Daphnis et Cloe“ und Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“. Kartentel. 0351 65606700

