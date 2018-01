Künstler und Museumsmacher tagen zu 3D-Digitalisierung

Dresden. Die Künstler Karin Sander und Carsten Nicolai sowie der Filmregisseur Wim Wenders sind Anfang Februar Gäste einer Dresdner Tagung zur 3D-Digitalisierung in Museen. Das von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) und der Technischen Universität initiierte Forum „Museum/3-D/Digital“ sei Auftakt eines Diskurses über die Möglichkeiten der Arbeit mit digitalisierten Kulturgütern, teilte der Museumsverbund am Freitag mit. Dabei sollen sich Wissenschaftler, Museumsmacher und Vertreter der Digitalwirtschaft über Chancen und Rahmenbedingungen der 3-D-Digitalisierung in Museen austauschen.

Der Wissenschafts-, Wirtschafts- und Kulturstandort Sachsen ist nach Darstellung von Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) hervorragend für die Tagung geeignet. Die Band Kraftwerk, die drei Konzerte im Albertinum gibt, gehöre mit ihrem 3D-Konzept zu den Pionieren in Kunst und Musik zugleich, sagte SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann. „Die 3-D-Digitalisierung ist ein Thema, das alle betrifft.“ Höhepunkt der wissenschaftlichen Auseinandersetzung damit ist ein Kongress zu den Chancen neuer Technologien Mitte November. (dpa)

zur Startseite