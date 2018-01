Künstler aller Sparten im Kampf gegen die Umsonst-Mentalität Die Prinzen, Tanja Kinkel, Marianne Rosenberg und Ulrich Noethen unterstützen Lando van Herzogs Initiative zum Schutz geistigen Eigentums.

Ein Mann, eine Geige, eine Vision: Der Kölner Musiker Lando van Herzog wirbt mit seinem „Project Fair Play“ für die faire Bezahlung von Künstlern im Internetzeitalter. © S. Pick

So unterschiedliche Künstler hat wahrscheinlich hierzulande noch niemand hinter sich und seiner Idee vereinen können. Dabei ist der in Köln lebende Komponist, Geiger, Sänger, Produzent und Multimedia-Artist Lando van Herzog zwar umtriebig, aber keiner, der allein aufgrund seiner Popularität schon einen Schwarm nach sich zieht. Der Mann will jedoch die Welt unbedingt besser machen, hat dafür einen klaren Plan. Und das zieht offenbar.

Lando van Herzog mischte in TV-Shows mit, schrieb Songs für Fair Trade oder die Occupy-Bewegung, zog viele Strippen – einen Nummer-eins-Hit hatte er bisher nicht. Seine Mitstreiter sind dafür umso erfolgreicher. Marianne Rosenberg, Die Prinzen, Yvonne Catterfeld, die Söhne Mannheims, Mousse T. unterstützten van Herzog bei der Produktion seines Albums „Project Fair Play“. Auch Jazzer Till Brönner, die Schauspieler Ulrich Noethen und Christoph Maria Herbst, Filmemacher Pepe Danquart, die Bestseller-Autoren Frank Schätzing und Tanja Kinkel sind mit im Boot. Sie alle fürchten, dass im Zeitalter von Streaming und Download die Leistungen von Kreativen aller Sparten stetig weniger wertgeschätzt werden. „Heute kann man Musik, Bilder, Filme, Texte im Netz zu Dumpingpreisen oder – wenn man es darauf anlegt – völlig umsonst bekommen“, erklärt van Herzog. „Da ist es schwer, als Künstler von seiner Arbeit zu überleben.“

Er will weder mit juristischen Mitteln noch mit erhobenem Zeigefinger gegen diesen Trend vorgehen, er setzt auf den guten Willen. Um den zu stärken, brachte er mithilfe Dutzender Unterstützer seine Botschaft auf einem Album unter. Das 74-Minuten-Werk sei wie ein Film, sagt Lando van Herzog. „Großes Kino – dramatisch, sinnlich, romantisch, kämpferisch, poetisch, leidenschaftlich und fantastisch.“

Bombast mit Botschaft

Bei aller Stilvielfalt zwischen Klassikbombast und straffem Pop gehe es immer um Aufrichtigkeit, die wiederum unabdingbar für den Schutz des geistigen Eigentums sei. „Wir singen und sprechen über gemeinsame Freiheiten und Ängste, Respekt und Egomanie, über das Fair Play in einer digitalen Welt der Fake-News und Unverbindlichkeiten.“ Er selbst war einst ein großer Freund der virtuellen Vertriebswege. „Ich habe meine Musik ausschließlich online angeboten. Doch die Anzahl der legalen Downloads war mäßig, und ich musste feststellen, dass der größte Teil meiner Werke illegal genutzt wurde.“

Das hätte unmittelbare Auswirkungen auf seine Existenz gehabt, er als Künstler kaum von seiner Arbeit leben können. „Deshalb habe ich mich intensiv mit dem Thema befasst, die Umsonst-Mentalität vieler Musiknutzer hat sich ja bis heute nur noch verstärkt.“ Fachleuten sei das Problem durchaus bewusst. „Allerdings nützt das wenig.“ Lando van Herzog stellte sich selbst die Frage: „Wie kann man dieses Anliegen auch den Menschen draußen, außerhalb der Fachkreise, vermitteln, ohne erhobenen Zeigefinger, möglichst kreativ und charmant?“ Für ihn das Naheliegendste: „Dass wir Künstler mit unseren ureigensten Mitteln Stellung beziehen können, indem wir ein Album dazu produzieren und veröffentlichen.“ Um das Ganze zu finanzieren, verkaufte er vor vier Jahren zwei seiner Geigen und suchte sich umgehend Verbündete. Das sei zu Anfang alles andere als ein leichter Gang gewesen, weil viele Stars zwar prinzipiell seiner Meinung seien, aber nicht mit lauter Kritik Fans vergraulen wollten. Als Erste habe dann Marianne Rosenberg zugesagt, sie steuerte ein Lied zum Album bei und macht nun auch Werbung für das gesamte Aufklärungsunternehmen. „Kaum einer denkt doch noch darüber nach, wie viel Arbeit und Kreativität die Autoren aufbringen mussten, und dass sie diese Energie nur dann auch weiterhin aufbringen können, wenn sie von ihrer Arbeit leben können“, sagt die Sängerin. „Das Motto ,Du kannst nur nehmen, was du gibst‘ gilt nicht nur für den Umgang miteinander oder mit diesem Planeten. Deshalb unterstütze ich dieses Projekt.“ Die Münchner Schriftstellerin Tanja Kinkel, aus deren Bestseller „Im Schatten der Königin“ Schauspieler Ulrich Noethen einen Auszug liest, erklärt das Ganze mit einem Gleichnis: „Niemand isst in einem Lokal, ohne zu bezahlen. Niemand geht zur Arbeit, wenn er nicht entlohnt wird. Warum sollte ausgerechnet künstlerische Arbeit ohne Gegenleistung bleiben?“ Ihre Schlussfolgerung: „Ich will nicht, dass diese Ungerechtigkeit zur Norm wird.“ Genau zu diesem Fazit sollten auch die Hörer seines Albums kommen, wünscht sich Lando van Herzog. „Die bisherigen Reaktionen zeigen, dass es funktionieren könnte.“

