TV-Tipp Küchentisch statt Klassenzimmer Während in Deutschland Schulpflicht herrscht, dürfen französische Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten. Arte zeigt, wie das geht.

Familie Woods beim spielerischen Lernen zu Hause in Montpellier. Die Söhne haben noch nie eine Schule von innen gesehen – und der französische Staat duldet diese Art des privaten Lernens. © Spiegel-TV/ZDF

Es ist ein Satz, der hierzulande Neid auslösen dürfte: „Saskian Woods ist 14 Jahre alt und noch keinen Tag zur Schule gegangen.“ Mit ihm beginnt die Doku „Freilerner“ auf Arte. Sie stellt die Situation von Familien in Frankreich und Deutschland gegenüber, die ihre Kinder lieber selbst unterrichten.

Ein Gutshof in Nordrhein-Westfalen und ein Zwei-Verdiener-Haushalt im französischen Montpellier: Es sind keine religiösen Dogmatiker, die Autor Klaus Balzer begleitet. Es sind Familien mit finanziellen und intellektuellen Ressourcen, die für ihre Kinder das wollen, was sie für die bestmögliche Bildung halten: Die Kinder sollen ihren Interessen folgen, Lerntempo und Unterrichtsinhalte selbst bestimmen.

20 000 Schüler werden in Frankreich laut Balzers Recherche zu Hause unterrichtet – ganz legal. Die Eltern der rund 1 000 Kinder, die demnach in Deutschland betroffen sind, riskieren harte Strafen bis hin zum Sorgerechtsentzug, weil in Deutschland Schulpflicht herrscht. In offiziellen Schul-Statistiken tauchen die Familien naturgemäß nicht auf. Medien berichten in der Regel erst dann, wenn die Fälle vor Gericht landen. Während die Eltern von Mats, Minou und Leo in Deutschland auf behördlichen Widerstand stoßen, scheint die Rechnung bei Familie Woods in Montpellier aufzugehen: Saskian spricht fließend Englisch und Französisch, singt in einem Opernchor und arbeitet während der Aufnahmen an seinem zweiten Kurzfilm.

In den Alltag religiöser Gemeinschaften, die den Nachwuchs vor schulischem Aufklärungsunterricht „schützen“ wollen, gibt „Freilerner“ keinen Einblick. In Ländern wie den USA stellen sie jedoch die Mehrheit der Schulverweigerer. Dafür wird gezeigt, was Regelschulen oft nur unzureichend gelingt: die natürliche Offenheit und das Interesse zu erhalten, die den meisten Kindern angeboren ist. Wie dies besser gelingen könnte, dürfte die Bildungspolitik links und rechts des Rheins auch in Zukunft beschäftigen. (dpa)

„Freilerner“, 19.40 Uhr, Arte

