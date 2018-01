Krude Handlung, kühne Harmonien Altmeister Marek Janowski und die Dresdner Philharmonie zelebrieren Webers „Euryanthe“ im Kulturpalast konzertant.

Die Dresdner Philharmonie spielt selten Opernmusik. Webers „Euryanthe“, die am Wochenende zweimal konzertant aufgeführt wurde, ist eine begründete Ausnahme. Altmeister Marek Janowski, der im neuen Saal des Kulturpalastes mit Mahler und Bruckner bereits denkwürdige Akzente gesetzt hat, mag das 1823 vollendete Werk wegen seiner speziellen Substanz: „Die Musik ist genial und unglaublich inspirierend“, sagte er im SZ-Interview, ihre Qualität übertreffe die des „Freischütz“, das Werk sei ganz klar die konzeptionelle Blaupause für Wagners „Lohengrin“ gewesen. Nur sei der Plot derart schwach, dass sich eine szenische Aufführung verbiete. Das Libretto stammt von Helmina von Chézy, die ab 1817 in Dresden wohnte und damals recht populär gewesen sein soll. Obwohl der Dichter Ludwig Tieck ihm dringend geraten hatte, ein anderes Sujet zu wählen und es mit Shakespeare zu versuchen, beharrte Weber auf der kruden Story aus dem Mittelalter, die arg dazu beitrug, dass die Oper ein Misserfolg wurde.

Gustav Mahler, der sich 1903 in Wien an eine Bearbeitung wagte, nannte die Librettistin spöttisch „eine Dichterin mit vollem Herzen und leerem Kopf“. Zu Webers Lebzeiten gab es auch musikalische Vorbehalte. Nach dem Empfinden Franz Schuberts, der zehn Jahre jünger als Weber war, barg die Oper zwar „viele harmonische Schönheiten, aber keine einzige originelle Melodie“, und er vermisste das Innige, Liebliche und die „Gemütlichkeit“, die ihm am „Freischütz“ so gefallen hatte.

„Gemütlichen“ Operngenuss boten die knapp drei Stunden dann wirklich nicht, aber harmonische Kühnheiten und Finessen am laufenden Band, bei denen nicht nur Wagnerianer entzückt seufzten. Das Publikum ging begeistert mit, woran freilich das Ensemble großen Anteil hatte: markante Solisten, der vorzüglich eingestellte MDR-Rundfunkchor und ein Orchester in hinreißender Form.

Delikatessen für Chor und Orchester

Die beiden Sopranistinnen brachten an Wagnerpartien gestählte Wucht mit. Emily Magee als Euryanthe ließ ihre Stimme lodern und flackern und zündete Vibratoraketen, als gäbe es kein Morgen. In puncto Ausdruckskraft wurde sie von Catherine Foster noch überboten, die der Gegenspielerin Eglantine – Brünnhilde ließ grüßen – eine enorme Präsenz verlieh. Dann die drei Herren: Steven Humes als König Ludwig hatte weniger zu tun, gefiel mit fundiertem Bass. Vom selben Stimmfach ist Egils Silins als Lysiart, der sich mit dem subtilen Tenor Bernhard Bechtold, kurzfristig als Adolar eingesprungen, einen packenden Wettstreit lieferte.

Bei allem Lob für soliden Gesang: Schubert hatte recht: Kaum eine der Arien taugt zum Schwelgen. Die eigentlichen Delikatessen kamen, mal deutlich, mal dezenter, vom Chor und vom Orchester. Der dritte Aufzug bot nicht nur den romantischen Jägerchor, der „Die Thale dampfen“ schmettern durfte. Davor und danach wechselten faszinierende Fagott- und Flötensoli mit wehenden Streicherpassagen, fuhren immer wieder mit geschmeidiger Unwiderstehlichkeit die Hörner dazwischen.

Janowski lotete den flimmernden Reichtum der Klangfarben nuanciert aus, das berauschend aufspielende Orchester ließ den Schmarrn der Handlung vergessen. Freud und Leid, Spuk und Spott sind gelegentlich nah beieinander. Hier war das Ganze mehr als die Summe seiner Teile.

Der Mitschnitt von Deutschlandfunk Kultur wird am 3. Februar ab 19.05 Uhr gesendet.

