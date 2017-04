Krimi über möglichen jüdischen Extremismus Nach fünf Jahren Pause sendet das ZDF den zweiten Thriller um den Münchner Kommissar Laim – mit einem heiklen Thema.

Lukas Laim (Max Simonischek) hat wieder einen neuen Fall. Dieses Mal ist er jedoch mehr involviert, als er es gewohnt ist – seine Familie hat etwas mit der Tat zu tun. © ZDF

Gibt es jüdischen Extremismus in Deutschland? Ein Förderer jüdischer Kunst hängt am Seil unter einer Brücke, auf dem Bauch in blutroter Farbe das Wort „Vergeltung“ – in Hebräisch. Dann tauchen Erpresserbriefe auf. Die Empfänger sollen Zehntausende Euro zahlen, damit die Nazi-Vergangenheit ihrer Angehörigen geheim bleibt. Unweigerlich müssen sich der Münchner Kommissar Lukas Laim und seine Kollegen der brisanten Frage stellen, ob hier jüdische Extremisten am Werk sind.

Das ZDF zeigt den zweiten Teil der Reihe um den smarten, hochgewachsenen Ermittler nach fast fünf Jahren Pause. „Laim und die Zeichen des Todes“ konfrontiert die Zuschauer mit Fragen nach Schuld und Sühne, insbesondere im Bezug auf das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte – aber auch mit einem phasenweise etwas weit hergeholt wirkenden Verlauf. Die Erpressergruppe „Schilem“ argumentiert: „Wir, die Juden von heute, fordern Vergeltung für die Juden von damals.“ Sie bezieht sich auf Deutsche, die im Zweiten Weltkrieg Profit machen konnten.

Mit den Lastern der Vergangenheit konfrontiert sie Ehefrauen, Enkel und die Verantwortlichen selbst. Aber auch eine jüdische Galeristin gerät in Bedrängnis, weil der Förderer ihrer neuen Ausstellung große Teile seines Vermögens unter den Nationalsozialisten erwirtschaftet hat.

Unter den Erpressten ist auch Laims Mutter. Seine neue Kollegin, Kommissarin Johanna Fischer, wiederum ist Jüdin. Beide sind also unmittelbar von dem Fall betroffen – was die zwei aber erst einmal nicht vom Ermitteln abhält.

„Ausgerechnet“, wird mancher Zuschauer denken. Ausgerechnet spielt der Fall in der einstigen „Hauptstadt der Bewegung“. Ausgerechnet in der Stadt, in der vor fünf Jahren Beutekunst der Nazis beim Kunstsammler Cornelius Gurlitt entdeckt wurde – der Schwabinger Kunstfund. Fast fünf Jahre ist es auch her, dass das ZDF den ersten Teil um Kommissar Laim zeigte. Damals schalteten 3,67 Millionen ein.

„Laim und die Zeichen des Todes“, Montag, 20.15 Uhr, ZDF

