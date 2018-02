Krimi mit Wohlfühl-Effekt In der 400. Folge der ZDF-Serie „Rosenheim-Cops“ gibt es einen neuen Kommissar. Dafür fehlt etwas Entscheidendes.

Pathologin Sandra Mai (Sina Wilke) erläutert den Ermittlern Christian Bach (Patrick Kalupa, v. l.), Anton Stadler (Dieter Fischer) und Michi Mohr (Max Müller), wie das Opfer ums Leben kam. © ZDF

Ausgerechnet in der Jubiläumsfolge fehlt er, der alles entscheidende Satz: „Es gabad da a Leich“. Mit diesem Verweis auf einen Leichenfund schickt Sekretärin Miriam Stockl üblicherweise die Mordermittler zum Einsatzort. Doch wenn die „Rosenheim-Cops“ am Dienstag zum 400. Mal ihre Arbeit aufnehmen, hat Stockl keine Chance. Sie hat den Bus verpasst, kommt zu spät ins Präsidium, und prompt gleiten ihr die Fäden aus der Hand.

16 Jahre nach dem Start ist die ZDF-Vorabendserie Kult. Mit bis zu fünf Millionen Zuschauern im Schnitt erreicht sie nach kurzer Flaute wieder die Marke der ersten Staffel. Bisher hatten es die „Cops“ mit 403 Leichen zu tun – zweimal gab es zwei Morde. Und einmal wollte der Mörder die Leiche in einem Sarg entsorgen, in dem schon ein Toter lag. Folgen ohne Leiche gab es nie. Immer wieder neue Mordarten sind da freilich nicht zu erwarten. Zumal viele Gewaltdelikte ausgeschlossen sind. „Das liegt darin begründet, dass es für den Zuschauer schwierig ist, sich über den verschwundenen Vierfachlocher von Frau Stockl zu amüsieren, wenn ein Kind ermordet oder eine junge Frau entführt wurde“, erklärt Produzent Alexander Ollig. Als „Wohlfühl-Serie“ beschreibt auch Darsteller Joseph Hannesschläger die „Rosenheim-Cops“. Er spielt Kommissar Korbinian Hofer, der seit der ersten Folge dabei ist – in der Jubiläumsausgabe jedoch fehlt.

Folge 400 ist der erste Fall für Mordermittler Christian Bach, den Patrick Kalupa spielt. Er ist der 13. Kommissar – den Männern gegenüber steht eine Frau: Katharina Abt alias Verena Danner, die seit 2016 zu sehen ist. Die Bedeutung der Ermittler hat sich aber gewandelt: „Am Anfang war die Serie sehr auf die beiden Kommissare konzentriert, heutzutage ist es mehr eine Ensemble-Leistung“, sagt Hannesschläger.

Wie wichtig die Fans für die Serie sind, macht auch Produzent Ollig deutlich: Zuschauerkritik nehme man sehr ernst. So werde ständig verfolgt, was die knapp 20 000 Fans auf der Facebook-Seite posten. „Und im Bedarfsfall setzen wir Kritik dann auch behutsam um.“ (dpa)

„Die Rosenheim-Cops“, 19.35 Uhr, ZDF

