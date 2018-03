Perspektiven Krieg oder Frieden Ist der Islam eine tolerante oder eine aggressive Religion? Darüber wird seit Jahrzehnten gestritten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein Muslim betet friedlich im indischen Bangalore. Doch vielen erscheint der Islam derzeit alles andere als friedlich. Foto: dpa © dpa Ein Muslim betet friedlich im indischen Bangalore. Doch vielen erscheint der Islam derzeit alles andere als friedlich. Foto: dpa

Hassan Yussefi Eshkevari (67) ist einer der bedeutendsten Islamforscher des Iran. Nachdem er im Jahr 2000 erst zum Tode verurteilt, dann begnadigt wurde und eine mehrjährige Haftstrafe absitzen musste, ging er 2005 nach Deutschland ins Exil.

Der verstorbene Großayatollah Hussein-Ali Montazeri genoss als hochrangiger Kleriker im Iran und unter Schiiten ein hohes Ansehen. Ursprünglich als Nachfolger des Revolutionsführers Ayatollah Khomeini vorgesehen, hatte er mit diesem von Anfang an Meinungs-verschiedenheiten, weshalb er nach und nach vom Kreise der Mächtigen ausgeschlossen wurde. Auch Montazeri glaubte an eine religiöse Herrschaft mit einem Rechtsgelehrten an der Spitze. Seine Auffassung unterschied sich jedoch gewaltig von der seines einstigen Lehrers. Montazeri war der Meinung, dass der führende Rechtsgelehrte demokratisch gewählt und sich dem Gesetz und dem Volk gegenüber verantworten solle. Die Stabilität der religiösen Herrschaft solle gewährleistet werden, jedoch nicht um jeden Preis. Für Montazeri spielte die Meinungsfreiheit eine wichtige Rolle. Für ihn war die Anwendung von Kritik ein hilfreiches Mittel auf dem Weg zu einer legitimen und transparenten Herrschaft. Der Großayatollah setzte sich für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte im Iran und in der islamischen Welt ein und sprach sich immer wieder für einen parlamentarischen Mehrparteienstaat aus, der freie Wahlen respektiert.

Der Vergleich zeigt, dass eine Verbindung zwischen Islam und Gewalt von unterschiedlichen Interpretationen abhängt. Wer sich am konservativen Islam orientiert und seine Auffassung von islamischer Herrschaft mit allen Mitteln verteidigen möchte, kann damit nicht Werte wie Demokratie, freie Wahlen und Menschenrechte vereinbaren. Khomeinis Überzeugung kann als fundamentalistischer und traditioneller Islam, Montazeris dagegen als liberale Version bezeichnet werden.

Zeitgenössische fundamentalistische Interpretationen des Islam sind zum Teil unterschiedlich – insbesondere, wenn es sich dabei um Auffassungen der beiden Glaubensrichtungen Sunniten- und Schiitentum handelt. Trotzdem unterscheiden sie sich kaum im Hinblick auf das Prinzip islamischer Herrschaft und deren uneingeschränkten Machtansprüchen sowie der Meinungsfreiheit muslimischer und nichtmuslimischer Andersdenkender.

Die radikalste Auffassung von Herrschaft, Politik und bedingungsloser Durchsetzung der Scharia präsentiert derzeit zweifelsohne der sogenannte „Islamische Staat“ (IS). Aber auch Organisationen wie die Taliban, Boko Haram, Al-Qaida, Al-Shabaab sowie manche Strömungen innerhalb der Muslimbruderschaft im Mittleren Osten oder die radikalen Anhänger von Ayatollah Khomeini gehören zu einem eigenen Spektrum.

Diese islamistischen Gruppen verbindet die Befürwortung von Gewalt, politischen Absolutismus, religiösen Fundamentalismus und die Unterdrückung Andersdenkender, und sie schrecken nicht vor Folter, Hinrichtungen und Terror zurück.

Auch in den frühen Jahren der islamischen Geschichte findet man solche Tendenzen. Begreift man den Islam als die Summe der Gebote des Korans und der Worte und Taten des Propheten Mohammed, liefern diese genug Stoff für eine breite Palette von Interpretationen – die zum Teil widersprüchlich sind.

Noch in der Zeit des Propheten wurde der Islam sowohl streng radikal als auch moderat, human und tolerant ausgelegt. Nach dem Tod des Propheten und im Verlauf des Streits über seinen Nachfolger wurde ein arabisch-islamisches Kalifat gegründet. Damit gewann ein totalitärer, eroberungsfreudiger und gewalttätiger Islam die Oberhand. Diese Version des Islams zieht sich unter anderem durch das Kalifat der Umayyaden (661 bis 750 n.Chr.), der Abbasiden (750 bis 1571), das Osmanische Reich (1299 bis 1922) und durch die Geschichte einiger Dynastien im Iran wie etwa die Safawiden (1501 – 1722). Mit dem Untergang des traditionellen autoritären Kalifats Anfang der 1920er-Jahre wurde erwartet, dass der totalitäre Islam den westlich orientierten semi-modernen politischen Systemen weicht. Der Zerfall des Osmanischen Reichs löste jedoch ein starkes Machtvakuum im Nahen Osten aus. In den vergangenen hundert Jahren haben unterschiedliche islamisch-religiöse Bewegungen – beispielsweise die im Jahr 1928 in Ägypten gegründeten Muslimbrüder – vergeblich versucht, die traditionelle Macht wiederzubeleben.

Dieser Konflikt nahm nach den terroristischen Anschlägen vom 11. September 2001 und den darauffolgenden Feldzügen der USA und einiger europäischer Länder im Nahen Osten neue Dimensionen an. Dazu wurden in den islamischen Ländern alte anti-koloniale Gefühle beflügelt.

Auch der sogenannte „Arabische Frühling“ im Jahr 2011 war eine Reaktion auf die fehlende islamisch-arabische Macht in der Region, die allerdings die Situation der islamischen Welt und der Muslime noch komplizierter machte. Vor diesem Hintergrund kann man feststellen, dass:

Erstens: Die Gewalt in der heutigen islamischen Welt hat ihre Wurzeln in den politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen, kurz in der zivilisatorischen Krise der Region. Deren Hauptursache liegt in dem durch den Zerfall des Osmanischen Reichs entstandenen Machtvakuum. Auch die lange Tradition des westlichen Kolonialismus in der Region und insbesondere die Einmischung westlicher Mächte in die Angelegenheiten der islamischen Welt in den letzten Jahren haben bei der Entstehung von Gewaltausbrüchen eine enorme Rolle gespielt.

Zweitens: Gewaltausübung und Unterdrückung reproduzieren sich aufgrund der religiösen und geschichtlichen Begebenheiten. Den einen Islam gibt es nicht, dem man das ganze Übel oder das Gute zuschreiben könnte. Der Islam ist wie das Christentum angefüllt mit unterschiedlichen Interpretationen aus geschichtlichen Überlieferungen.

Drittens: Trotz der Gewalttaten und Kriege unter Muslimen oder zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen behält die friedliche und tolerante Interpretation der Religion weiterhin die Oberhand. Die meisten Muslime leben miteinander in Frieden – auch mit Nichtmuslimen in ihrem Umfeld.

Der sogenannte „Islamische Staat“ rechtfertigt seine Gräueltaten mit religiös-historischen Belegen. Doch kann man anhand vorhandener Dokumente beweisen, dass sich solche Interpretationen auf schwache Argumente und Belege stützen. Die gewalttätigen Muslime machen sich auf der einen Seite die widersprüchlichen Überlieferungen traditioneller islamischer Quellen zunutze, auf der anderen Seite schlagen sie Kapital aus den großen Konflikten der islamischen Welt mit dem interventionssüchtigen Westen sowie dem zivilisatorischen Rückstand in manchen islamischen Ländern. Für die Radikalislamisten ist ein Islam ohne Gewalt oder politische Macht hohl und sinnlos.

Fakt ist, dass die Mehrheit der Muslime nach wie vor an eine friedliche Auslegung des Islam glaubt. Im Iran etwa denken die Mehrheit der muslimischen Bevölkerung und die gemäßigten Kräfte des herrschenden Systems genau so wie Ayatollah Montazeri und folgen nicht den extremistischen Ideen von Ayatollah Khomeini.

Die Muslime, auch im Westen, leiden am meisten unter den unmenschlichen und anti-islamischen Gräueltaten der Terroristen, die im Namen des Islams handeln.

Unter dem Titel Perspektiven veröffentlicht die SZ kontroverse Texte, die zur Diskussion anregen sollen.

zur Startseite